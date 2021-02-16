Trabzon´da yüz yüze eğitime 'kar' engeli



TRABZON, (DHA)- TRABZON´da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime çarşamba günü ara verildi.

Trabzon Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu´nun Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında toplandığı belirtilerek, görülen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için kararlar alındığı bildirildi. Açıklamada, "Resmî ve özel tüm okullar ve eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine çarşamba günü ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi. DHA-Genel Türkiye-Trabzon TRABZON,(DHA)

2021-02-16 20:45:30



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