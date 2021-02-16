Trabzon'da kar tatili

Trabzon'da yoğun kar yağışı nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında bugün akşam saatlerinde toplandı. Toplantıda yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmîözel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar, motorlu taşıt sürücü kursları, hafızlık eğitimi veren Kur'an kursları, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 17.02.2021 Çarşamba günü ara verilmesine karar verildi.
Toplantıda ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın Çarşamba günü idarî izinli sayılmaları kararlaştırıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.