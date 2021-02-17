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Evde kalıp kilo alanlar, estetik cerraha başvuruyor

DHA

Evde kalıp kilo alanlar, estetik cerraha başvuruyor


Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)KORONAVİRÜS salgınında artan evde kalma süresi ve hareketsizlik nedeniyle ortaya çıkan kilo sorununa çare arayanlar, estetik cerrahlara başvurmaya başladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu, Covid19 sürecinin getirdiği kısıtlamaların, hareketsizlik ve yeni beslenme alışkanlıkları ortaya çıkardığını belirterek, "Yağlanma, kilo alma bu dönemlerde çok fazla. Yağ aldırma operasyonlarında artış bekliyoruz" dedi.
KTÜ Tıp Fakültesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu, geçen yıllara göre insanlarda kilo problemlerinin fazla olduğunu belirterek, yağ aldırma ve jinekomasti operasyonlarında artış beklediklerini söyledi. Prof. Dr. Uraloğlu, "İnsanlar genellikle kış aylarında kalın giysiler giyerek fazla kilolarını gizleyebiliyorlar. Ama yaz aylarında ince kıyafetler giydiğimiz için fazla kilolar da ister istemez insanları rahatsız edebiliyor. Pandemi dönemindeyiz. Herkes evlere kapanmış durumda. Hareket azaldı, spor yapamıyoruz, hafta sonlarını evlerimizde geçiriyoruz. Evde boş kaldıkça yemek yeme ihtiyacımız oluyor. Sürekli bir şeyler atıştırıyoruz. Geçtiğimiz yıllara göre bu yaz daha fazla yağlanma olacak gibi insanlarımızda. Dikkatli olmakta fayda var. Yağlanma, kilo alma bu dönemlerde çok fazla. Yaza doğru pandeminin de sonucunda yağ aldırma operasyonlarında artış bekliyoruz" diye konuştu.
`HERKES ÇOK ŞİŞMANLADI´
Kilo alımının önüne geçemediğini belirten Trabzonlu Ayhan Keleş, "İnşallah bu pandemi illetinden kurtuluruz. Sadece ben değil, herkes çok şişmanladı. Evde boş durdukça devamlı insan yemek istiyor. O yüzden de kilo alıyoruz. Pandemi olmadan önce 90 kiloydum, şimdi 100 kiloya kadar yaklaştım. Hareketsiz kaldığımız için de kilo veremiyoruz. Evde hanımlara uyarılarda bulunacağız yemek konusunda. Ama böyle giderse pandemi sürecinde daha da beter olacağız" dedi.
`TEK GİDEBİLDİĞİMİZ YER MUTFAK OLDU´
Hareketsiz kaldıklarını söyleyen İmran Yoldaş ise, "Evde ekmek yapmayı da öğrendik. Her türlü yiyeceği evde kendimiz hazırlayabiliyoruz. Canımız sıkıldıkça yemek yapıyoruz, yaptığımız yemekleri yiyoruz. Sağlıklı beslenmeye dikkat ediyoruz ama yine de ipin ucu bazen kaçabiliyor. Sıkılıyoruz evde, kuruyemiş, çekirdek yiyoruz. Eskiden yürüyüşler yapardık ama şimdi iyice hareketsiz kaldık. Arkadaş çevremiz vardı, toplanırdık, bir hareket olurdu ama şimdi tek gidebildiğimiz yer mutfak oldu. Çok kilo aldık ama yapacak bir şey yok" diye konuştu.
'EVDE KALDIKÇA YEDİK DE YEDİK'
Muhbube Aşık ise, "Pandemi döneminde evde kaldık. Evde kaldıkça yedik de yedik. Yine de dikkatli olmaya çalışıyorum kilo alma konusunda ama ne kadar çabalarsan çabala illa kilo alıyorsun. Bakalım sonumuz ne olacak" şeklinde konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2021-02-17 08:40:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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