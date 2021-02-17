Vaka sayılarının en fazla olduğu Karadeniz'e özgü kısıtlama talebi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vaka sayılarının en fazla olduğu Karadeniz'e özgü kısıtlama talebi

DHA

Vaka sayılarının en fazla olduğu Karadeniz'e özgü kısıtlama talebi


Selay SAYKALTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilerine göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid-19 vaka sayılarının en yüksek olduğu iller sıralamasında ilk 5 ilin yer aldığı Karadeniz için bölgesel kısıtlama tedbirleri uygulanması istendi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Kişisel önlemlerin yanında kapanma, şehirler arası ulaşım, şehir içi ulaşım, kırsala göç, kırsaldan dönüş gibi kısıtlamalar uygulanmalı" dedi.
Sağlık Bakanlığı 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid-19 vaka sayılarının en fazla olduğu iller, sırasıyla Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun oldu. Karadeniz Bölgesi'nde çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti. Bölgede önceki hafta etkili olan sıcak havaların etkisiyle sahiller, parklar ve toplu alanlarda oluşan kalabalıklarında vaka sayılarının artmasına neden olduğu belirlendi. Yetkililer, bu illerde, taziye için toplanılan evlerde virüsün daha fazla yayıldığını belirterek vatandaşlara bu konuda uyarılarda bulunmaya başladı. Bazı uzmanlarda vaka sayılarının en yüksek olduğu iller sıralamasında ilk 5 ilin yer aldığı Karadeniz için bölgesel kısıtlama tedbirleri uygulanması istendi.
PROF. DR. AYDIN: HOMOJEN DEĞİŞİM VAR
KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, il bazındaki koronavirüs vakalarında Karadeniz Bölgesi'ndeki şehirlerin ilk 5'te yer almasını değerlendirdi. Prof. Dr. Aydın, "Liderliği Karadeniz Bölgesi'nin götürdüğünü gördük. Rize, Trabzon, Ordu, Giresun ve Samsun´da yüksek oranda, haftalık 100 bin kişiye düşen sayılarda en yüksek olan kentler olarak karşımıza çıkıyor. Bizi takip eden diğer bölgelerde ise illerde daha az sayıda olduğu görülüyor. Bir bölgenin değil tamamı değil ama bölgede bazı iller ön plana çıkıyor. Karadeniz Bölgesi'nin ortak bir liderliğe birlikte sahip olmaları, `homojen´ bir dağılım olduğunu düşündürdü" dedi.
'BÖLGEYE ÖZEL BİR FİLYASYON YÖNTEMİ GEREKİYOR'
Prof. Dr. Aydın, Doğu Karadeniz'de koronavirüsün bütün bölgeye yayıldığını söyleyerek, "Karadeniz Bölgesi'nin baştan başa enfekte olduğu ve bunun kentten kırsala kadar yaygın olarak bulunduğunu ve benzer rakamlarda olduğu görülüyor. O yüzden 'homojen' bir dağılım olduğu şüphesini akla getiriyor. Bu nedenle taramaların daha da artırılması, test sayılarının artırılarak kaynakların mutlaka tespit edilmesi gerekiyor. Aksi halde sayıların giderek artabilme riskini taşıdığını net şekilde ifade edebiliriz. Karadeniz Bölgesi'nin özel bir filyasyon yöntemiyle denetim altına alınması gerekiyor. Hemen hemen köy, kent, kasabalarda eşit oranda pozitiflik var. Bunun anlamı ise, birlikte yaşam oluyor. Köy, kent ayrımı yok. Bütün pozitifler her yerde eşit orana dağılıyor. Bütün coğrafik alanı birlikte kullanıyorlar anlamı çıkıyor. Karadeniz Bölgesi'nin tamamında hem lider hem sayıca yüksek. Birlikte yaşadıklarını, köy ve kent arasındaki seyahatlerin rahatlıkla yapılabildiğini, bu bakımdan kısıtlamaların engel oluşturmadığını görüyoruz" şeklinde konuştu.
'EK TEDBİRLER ALINMALI'
Prof. Dr. Aydın, başta Trabzon olmak üzere Doğu Karadeniz'deki tüm şehirlerde ulaşım kısıtlaması ve tam kapanma gibi ek tedbirlerin alınması gerektiğini belirterek, "Burada ek tedbirlerin alınmasına ihtiyaç olduğu açık. Ek tedbirler kişisel önlemlerin yanında kapanma, şehirler arası ulaşım, şehir içi ulaşım, kırsala göç, kırsaldan dönüş gibi kısıtlamalar uygulanmalı. Karadeniz ve bunun lideri olan Trabzon´da tam kapanmaya yönelik veya benzer bir tedbirin alınmasının gerekli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
VATANDAŞLARDAN TAM KAPANMA ÖNERİSİNE DESTEK
Koronavirüs vakaların en yüksek olduğu Trabzon'da bazı vatandaşlar, kurallara yeterince uyulmadığını düşünüyor. Asiye Şengül, insanların duyarlı davranmadığını ve kurallara dikkat etmediğini söyleyerek, "Gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaya çalışıyorum. İnsanların da öyle yapmasını istiyorum. Keyfi olarak dışarıya çıkıp dolaşmasınlar. İlk başta tam kapanma olması gerekiyordu. Şimdi ne yapsak fayda etmiyor. Mecbur kapanmamız gerekiyor" dedi.
Vatandaşlardan Mehmet Muhsin Çuhadar ise, "Ben 80 yaşındayım ve devletin koyduğu kaidelere 1 metre aykırı adım atmadım. Saatimde çıkıyorum, saatimde dönüyorum. Bütün hemşehriler buna riayet etsinler yeter" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2021-02-17 12:41:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu Karadeniz’de kar esareti Bölgede bin 275 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapanırken, birçok köy ve mahalleye elektrik verilemiyor
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’de kar esareti Bölgede bin 275 köy ve ...
Doğu Karadeniz kara teslim; 1481 köy yolu kapandı, yüz yüze eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz kara teslim; 1481 köy yolu kapandı, ...
Motosiklet tutkunu gençten geriye bu fotoğrafı kaldı
YEREL HABERLER Motosiklet tutkunu gençten geriye bu fotoğrafı kaldı
Evde kalıp kilo alanlar, estetik cerraha başvuruyor
YEREL HABERLER Evde kalıp kilo alanlar, estetik cerraha başvuruyor
Trabzon'da kar tatili
YEREL HABERLER Trabzon'da kar tatili
Trabzon´da yüz yüze eğitime 'kar' engeli
YEREL HABERLER Trabzon´da yüz yüze eğitime 'kar' engeli
Trabzonspor kar altında çalıştı
YEREL HABERLER Trabzonspor kar altında çalıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Gara düştü, iş bitti” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ”Bu son hadise Türkiye’nin PKK ile mücadele için Irak’ın kuzeyinde ve Suriye’de yürüttüğü harekatların vatandaşlarımızın huzuru geleceğimiz açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ispatladı” "Bir süredir yürüttüğümüz ve önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz" “PKK’ya PKK diyemeyen, teröre terör diyemeyen, katliama katliam diyemeyenlerin, kafalarındaki sinsi oyunları, kurdukları hain tuzakları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü” “Bu hadise PKK terörüne karşı içeride ve dışarıda samimiyetsiz duruş sergileyen örgüt ve uzantılarıyla merdiven altı işbirliği halinde olan herkesin gerçek yüzünü de tekrar gösterdi” “13 masumun infazı hadisesinde gelen birkaç cılız ses dışında Türkiye’nin yanında kimseyi göremedik” “Bir daha benzer saldırılara uğramamak içinde güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Gara düştü, iş ...
Çöp konteynerinde mahsur kalan çakal kurtarıldı
YEREL HABERLER Çöp konteynerinde mahsur kalan çakal kurtarıldı
Trabzonspor'da koronavirüse yakalanan oyuncu sayısı 6 oldu
YEREL HABERLER Trabzonspor'da koronavirüse yakalanan oyuncu sayısı 6 ...
Trabzonspor'da 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif ...
Prof. Dr. Özlü Doğu Doğu Karadeniz’de Covid-19 vakalarındaki artışın nedenini açıkladı Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: “Bu bölgede hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle insanımızın çoğu Cuma günü akşamı itibariyle köylere gidiyor ve orada akraba ve komşuları ile bir araya geliyorlar" “Aşılamayı hızlı bir şekilde yaparsak, tedbirleri de dikkatli şekilde takip ederek süreci uyumu sağlarsak inşallah yaza bir rahatlama olur diye umut ediyorum” "Yasaklamalar, kısıtlamalarla, tedbirlerle ilgili kararlar artık bundan sonra sanıyorum il bazlı olarak verilecek"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özlü Doğu Doğu Karadeniz’de Covid-19 ...
Vaka sayılarının en fazla olduğu Karadeniz'de, virüs cenaze ve taziyelerde yayılıyor (2)
YEREL HABERLER Vaka sayılarının en fazla olduğu Karadeniz'de, virüs ...
Trabzonspor'da korona virüs tedbirleri artırıldı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da korona virüs tedbirleri artırıldı
Amasya beyaza büründü, çocuklar ve esnaf kar topu oynayarak eğlendi
YEREL HABERLER Amasya beyaza büründü, çocuklar ve esnaf kar topu ...
Türkiye’de 8-14 Şubat tarihleri arasında en yüksek vaka sayıları Doğu Karadeniz Bölgesinde görüldü En yüksek vaka sayılarında Trabzon ve Rize ilk iki sırayı paylaştı
YEREL HABERLER Türkiye’de 8-14 Şubat tarihleri arasında en yüksek ...
Trabzonspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmak istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmak ...
Pandemiye rağmen restorasyon çalışmaları durmadı Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2005 yılından itibaren yaklaşık 120 eserin proje ve restorasyon faaliyetini tamamladı Bölgede geçen yıl başlatılan 10 vakıf eserin restorasyon çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Pandemiye rağmen restorasyon çalışmaları ...
Trabzonspor'dan AİHM başvurusuyla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan AİHM başvurusuyla ilgili açıklama
Trabzonspor'dan 2010-11 sezonu lig şampiyonluğuyla ilgili AİHM başvurusu
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan 2010-11 sezonu lig şampiyonluğuyla ...
5´inci kattan düşen Sude, yaşama tutundu
YEREL HABERLER 5´inci kattan düşen Sude, yaşama tutundu
İkranur´un soruşturmasında amca ve hala adliyede (5)
YEREL HABERLER İkranur´un soruşturmasında amca ve hala adliyede (5)
Trabzon’da köy okulu ve ana okullarında yüz yüze eğitime başlanıldı
YEREL HABERLER Trabzon’da köy okulu ve ana okullarında yüz yüze ...
Trabzon Büyükşehir Projeleri ile farkını belli ediyor
YEREL HABERLER Trabzon Büyükşehir Projeleri ile farkını belli ediyor