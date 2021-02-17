Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´in 26´ncı haftasında Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´da yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ve teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması ve 5´e 2 çalışması gerçekleştirildi. Antrenman dar alan oyunları ve çift kale maç ile son buldu.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul´a gidecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-02-17 14:43:23



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