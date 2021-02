Bakan Koca açıklamıştı; Trabzon için harekete geçildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı Korona virüs vaka sayılarına ilişkin haritada pozitif vaka oranının en fazla olduğu illerin başında gelen Trabzon için valilik harekete geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün Bilim Kurulu Toplantısında yaptığı açıklamada, salgında yeni bir döneme girildiği duyurarak, Türkiye haritası üzerinde il il haftalık vaka sayılarının olduğu bir fotoğraf paylaştı. Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide vaka sayısının en çok olduğu şehir Trabzon oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsün Türkiye’deki ilk günlerinden itibaren inişli ve çıkışlı haritasıyla dikkat çeken Trabzon’da tabloya göre her 100 bin kişide 228.02 vaka tespit edildi.

Karadeniz Bölgesi’nde diğer illerinin de en üst sıralarda yer aldığı haritanın ardından Trabzon’da harekete geçildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gerçekleştirilen toplantıda, kentte artan Korona virüs vakalarını kontrol altına almaya yönelik yeni tedbir ve uygulamalar görüşüldü. İlçe kaymakamlarının da katıldığı bu toplantının ardından vaka sayısının her geçen gün artarak devam ettiği Trabzon’da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tedbirlerin alınması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.