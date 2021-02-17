Trabzon'da cenaze namazlarına katılım sınırlaması



TRABZON, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı'nın Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilerine göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Kovid19 vaka sayılarının en yüksek olduğu iller sıralamasında ilk sırada yer alan Trabzon'da virüsün cenaze namazları ve taziye ziyaretleri ile yayıldığının belirlenmesi üzerine sınırlama kararı alındı.

Trabzon Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada, cenaze namazlarına katılım sınırlaması getirildiğini bildirildi. Açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, valiliğimiz tarafından daha önce de duyurulduğu üzere, cenaze namazlarına katılım 30 kişiyle sınırlandırılmıştır. Ayrıca, cenaze evlerinde akşamları toplu olarak bir araya gelmekten mutlaka kaçınılması gerekmektedir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon TRABZON, (DHA)

2021-02-17 19:15:26



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