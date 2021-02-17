Trabzon Valisi uyardı: "Cenaze evlerinde toplu olarak bir araya gelmekten kaçının" Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: “Sokağa çıkma kısıtlamasından istisna tutulan bazı vatandaşlarımızın bu haklarını zaman zaman suiistimal ettiklerini anlaşılmıştır”

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sokağa çıkma kısıtlamasından istisna tutulan bazı vatandaşların bu haklarını zaman zaman suiistimal ettiklerinin anlaşıldığını belirterek bu vatandaşların görevlendirildikleri yerler dışında görülmeleri halinde idari ve adli işlem yapılacağını söyledi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından her 100 bin kişide vaka sayısının en çok olduğu şehrin Trabzon olduğunun açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Cenaze namazlarına katılımının 30 kişiyle sınırlandırıldığını daha önce açıkladıklarını dile getiren Vali Ustaoğlu, cenaze evlerinde toplu olarak bir araya gelmekten kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Vali Ustaoğlu, “Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından istisna tutulan bazı vatandaşlarımızın bu haklarını zaman zaman suiistimal ettiklerini anlaşılmıştır. İşleri ve ya görevleri dolayısıyla, istisna tanınan kişilerin, çalıştıkları veya görevlendirildikleri yerler dışında görülmeleri halinde haklarına idari ve adli işlem tesis edilecektir. Korona virüs tedbirleri kapsamında Valiliğimiz tarafından daha önce de duyurulduğu üzere, cenaze namazlarına katılım 30 kişiyle sınırlandırılmıştır. Ayrıca, cenaze evlerinde akşamları toplu olarak bir araya gelmekten mutlaka kaçınılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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