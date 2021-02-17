Trabzonspor'da bir futbolcunun daha testi pozitif çıktı



Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor´da Gaziantep FK maçı öncesi başlayan Kovid-19 vakalarında sayı artmaya devam ediyor. Bordo-mavililerde bugün bir futbolcunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Trabzonspor´da koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu sayısı artmaya devam ediyor. Dün 6'ya çıkan pozitif sayısına bugün yeni bir isim daha eklendi. Bordo-mavili takımda dün yapılan testi negatif bir futbolcunun bugün sempton göstermesi üzerine yapılan testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, böylelikle Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesi takımda koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 7'ye yükseldi. DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-02-17 22:12:37



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