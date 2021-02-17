Trabzonspor'un korona virüs kabusu sürüyor

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Trabzonspor’da bir oyuncunun daha korona virüs testi pozitif çıktı.

Bordomavili kulüpten yapılan açıklamada, “Dün rutin olarak uyguladığımız PCR testlerinde sonucu negatif çıkan bir futbolcumuz bugün semptom göstermesi üzerine yeniden teste tabi tutulmuştur. COVID19 testi pozitif çıkan futbolcumuz izolasyona alınarak tedavisine başlanmıştır” denildi.

Trabzonspor’da testti pozitif çıkan oyuncu sayısı 7 oldu.

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