Sürmene´de korkutan yangın

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Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon), (DHA) TRABZON´un Sürmene ilçesinde 9 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 21.00 sıralarında ilçenin Yemişli Mahallesinde 9 katlı Sahil Küme Evleri´nin çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında çatıda alevleri gören bina sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevlerin büyümesi üzerine binada oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, çatıda hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ

2021-02-17 22:39:46



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