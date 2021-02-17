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Sürmene'de yangın Trabzon'un Sürmene ilçesinde 9 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

İHA

Sürmene'de yangın Trabzon'un Sürmene ilçesinde 9 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 9 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Yemişli mahallesinde saat 21.45 sıralarında 9 katlı bir apartmanın çatı katında bacadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Çıkan yangına Sürmene ilçe itfaiyesinin yanı sıra Araklı ve Of ilçe itfaiye ekipleri ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yarısı boş olan apartmanda kalan vatandaşlar hızlı bir şekilde tahliye edilirken, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrasında yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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