Trabzonspor, Başakşehir karşısında 5 sezon sonra bir ilke imza atmak istiyor

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, eksiklerine rağmen rakibi karşısında Süper Lig'de 5 sezonluk galibiyet hasretini bitirmek istiyor.

Süper Lig'de yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisinin ardından önemli bir çıkışa imza atarak zirveye adım adım yaklaşan Trabzonspor'da görülen korona virüs vakaları, Başakşehir maçı öncesi moralleri bozdu. Takımda 7 oyuncunun testinin pozitif çıkması, tedavileri devam eden Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Trondsen'in henüz takıma katılmamaları ve cezalı olan Nwakaeme'nin de bu müsabakada forma giyemeyecek olması nedeniyle Trabzonspor'da eksik oyuncu sayısı 11'e yükseldi.



Zorluklara rağmen Abdullah Avcı ve öğrencileri 5 sezon sonra bir ilk imza atmak istiyor

Karadeniz ekibinde 7 oyuncunun sağlık sorunu yaşaması , sakatlıklar ve cezalı oyunculara rağmen, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve öğrencileri, Medipol Başakşehir karşısında Süper Lig'de süre gelen 5 sezonluk galibiyet hasretini dindirerek bir ilk imza atmayı hedefliyor. Bordomavililer 27 Ocak'ta rakibini 21 mağlup ederek Süper Kupayı müzesine getirmeyi başarırken, şimdi ise ligde rakibi karşısındaki galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Süper Lig'de rakibini en son 20142015 sezonunda 15 Şubat 2015'de Trabzon'da oynanan maçta 32'lık skor ile yenen Trabzonspor söz konusu maçın ardından rakibi karşısında ligde galibiyet elde edemedi. Bordomavililer bu sürede rakibiyle oynadığı 11 maçta 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.



Deplasmanda 7 maçlık özlem

Trabzonspor, rakibi Medipol Başakşehir ise deplasmanda 7 maçtır yenemiyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan son 7 maçta ev sahibi ekip 4 galibiyet alırken, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordomavililer rakibi karşısında en son dış saha galibiyetini 1 Ocak 2012 tarihinde almıştı.



İstanbul takımlarına karşı üst üste üçüncü galibiyet olacak

Trabzonspor, Başakşehir karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde 26 sezon sonra İstanbul takımlarına karşı üst üste üçüncü maçını kazanmış olacak. Bordomavililer, bu sezon Fatih Karagümrük ve Beşikta 21'lık skorlarla mağlup etmişti. Karadeniz ekibi 199394 sezonunda Sariyer'i (10), Zeytinburnuspor'u (50) ve Galatasaray'ı (20) mağlup etmişti.



Trabzonspor ile Başakşehir 26.randevuda

Trabzonspor ile Başakşehir 19 Şubat Cuma günü yapacakları maçla birlikte Süper Lig'de 26. kez karşı karşıya gelecekler. 20072008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 25 maçın 9'unda Trabzonspor, 8'inde Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 39 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.



Muhtemel ilk on bir

Kadro sıkıntısı yaşayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın nasıl bir tercuh yapacağı merakla beklenirken muhtemel şu 11 ile çıkması bekleniyor. Kağan Moradaoğlu, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar le, Vıtor Hugo, Faruk Can Genç, Berat Özdemir, Flavio, Bakasetas, Ekuban, Kamil Ahmet Çörekçi ve Djaniny

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