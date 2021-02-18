Trabzon'da kadınlar kanser taramalarına erkeklerden daha çok önem veriyor Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde geçtiğimiz yıl 2 bin 44 kadın kanser taraması yaptırırken, kanser taraması yaptıran erkek sayısı ise 3 olarak gerçekleşti

Trabzon'da bulunan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) geçtiğimiz yıl 2 bin 44 kadın kanser taraması yaptırırken, kanser taraması yaptıran erkek sayısı ise 3 olarak gerçekleşti.

KETEM'de ulusal kanser tarama programı gereği 4069 yaş kadınlarda meme kanseri, 3065 yaş kadınlarda rahim ağzı kanseri, 5069 yaş kadın ve erkeklerde de kolon kanseri taraması yapılıyor.

Ülkemizde kadınlarda en sık görülen meme kanseri, erkeklerde akciğer kanseri en sık görülen kanser türü olduğu belirtilirken, pandemi nedeniyle tarama sayıları 2020 öncesine göre belirgin bir düşüş yaşandığı kaydedildi.

Geçen yıl 238 kadına mamografi çekilerek 28 kadın ileri teşhis merkezine yönlendirilirken, 2 kişiye meme kanseri teşhisi koyuldu. Kolon kanseri için de 26 kişiye test yapılırken, bu testi yaptıranların sadece 3 tanesi erkeklerden oluştu. Bu testler sonucu 3 pozitif kanser vakası belirlendi.

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