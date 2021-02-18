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Trabzonspor, eksiklerine rağmen seriyi sürdürmeyi hedefliyor

DHA

Trabzonspor, eksiklerine rağmen seriyi sürdürmeyi hedefliyor


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 26´ncı haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, eksik oyuncu sayısının fazla olmasına rağmen bu maçtan da 3 puanla ayrılarak 6 maçlık galibiyet serisini sürdürmek, ayrıca zirve yarışında kayıp yaşamadan yoluna devam etmek istiyor.
Süper Lig´de 9 maçtır mağlup olmayan ve son 6 maçından da galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, yarın deplasmanda Medipol Başakşehir´e konuk olacak. Cezalı, sakat ve koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncular nedeniyle bu maçta 11 futbolcusundan faydalanamayacak olan Trabzonspor eksiklerine rağmen, ligde zor günler geçiren rakibini yenerek 6 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi ve zirve yarışında kayıp yaşamadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu´nda saat 19.00´da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
EKSİK FAZLA, KADRODA MECBURİ DEĞİŞİM
Trabzonspor´da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Trondsen´in sakatlıkları devam ederken, 7 oyuncu ise Kovid-19 testi pozitif çıktığı için bu karşılaşmada görev alamayacak. Ayrıca Nwakaeme de kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Yaşadığı sakatlığının ardından çalışmalara başlayan Abdulkadir Parmak´ın da kadroda yer alıp almayacağı yapılacak son kontrollerden sonra netleşecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı´nın, son oynanan Gaziantep FK maçındaki 11´inde mecburi değişiklikler yaparak kalede Uğurcan´ın yerine Kağan´a, bekte Marlon´un yokluğunda Hüseyin´e, cezalı Nwakaeme´nin yerine ise Afobe´ye forma vermesi bekleniyor.
KAZANIRSA SON 17 YILIN EN UZUN SERİSİ OLACAK
Bordo-mavililer, yarın Medipol Başakşehir karşısından galibiyetle ayrılması durumunda son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisini yakalamış olacak. Ligde 9 maçtır kaybetmeyen ve son maçını kazanarak geçen yılda ulaştığı 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer, yarınki karşılaşmayı da kazanması halinde seriyi 7 karşılaşmaya yükseltecek. Son olarak 2003-04 sezonunda 22 ile 32´nci haftalar arasında 11 maçlık galibiyet serisine ulaşan Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir karşısında galip gelmesi durumunda 7 maçlık galibiyet serisi ile bu anlamda son 17 sezonun en başarılı dönemini yaşamış olacak.
26´NCI RANDEVU
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın İstanbul´da oynayacakları maçla ligde 26´ncı kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, 2007-08 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan turuncu-lacivertlilerle başlayan rekabette bugüne dek oynanan 25 karşılaşmanın 9´unu kazandı. 8 maçı Medipol Başakşehir kazanırken, 8 müsabaka ise eşitlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda attığı 39 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü.
BAŞAKŞEHİR´İ LİGDE 11 MAÇTIR YENEMİYOR
Bu arada Trabzonspor, Medipol Başakşehir´i ligde 11 maçtır mağlup edemiyor. Başakşehir´i en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 11 lig karşılaşmasının 6´sından mağlup, 5´inden ise beraberlikle ayrıldı. Bu sezon ligin ilk yarısında Trabzon´da oynanan karşılaşmayı İstanbul temsilcisi 2-0 kazanırken, Atatürk Olimpiyat Stadı´nda oynanan Süper Kupa karşılaşmasını ise Trabzonspor 2-1 kazanarak kupayı müzesine getirmeyi başardı.
MUHTEMEL KADRO
Karadeniz ekibinin muhtemel 11´i şöyle: Kağan Hüseyin, Edgar Ie, Hugo, Kamil Ahmet, Berat, Flavio, Ekuban, Bakasetas, Djaniny, Afobe
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Trondsen, Abdulkadir Parmak (Belirsiz)
CEZALI: NwakaemeDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-02-18 10:22:24

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