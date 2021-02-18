DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi: Babacan´ın HDP görüşmesi ve anayasa sözleri kabul edilemez

Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Kurucular Kurulu Üyesi Musa Malik Yıldırım, "Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan´ın HDP heyeti ile görüşmesi ve bir televizyon programında Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili sözleri asla kabul edilemez" dedi.
DEVA Partisi Genel Kurucular Kurulu Üyesi Musa Malik Yıldırım, Trabzon´da bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla genel başkan Ali Babacan´a ve parti politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu. Yıldırım, "Ali Babacan´ın katıldığı bir televizyon programında kullandığı, `zemin ve şartlar daha uygun olduğunda Anayasanın ilk 4 maddesi üzerinde konuşulabileceğine´ yönelik ifadeleri oldu. Geçen hafta HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve heyetiyle görüştü. Ben buraya HDP ve benzeri yapıların taleplerine meşruiyet kazandırmak için gelmedim. `Demokrasi ve insan hakları´ kılıfı geçirilmiş politikaların milletimize yedirilmesine asla ve asla aracılık etmeyeceğim. Ülkenin birliği ve beraberliği için bugüne kadar verdiğim mücadeleyi vermeye devam edeceğim" dedi.
`BU SÖZLERİ KABUL EDİLEMEZ´
Yıldırım, "Sayın Genel Başkan´ın HDP heyeti ile görüşmesi ve bir televizyon programında Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili sözleri asla kabul edilemez. Bugün HDP´nin bile hatta terör örgütü PKK´nın bile dile getirmediği Anayasa´nın ilk dört maddesi zemin ve şartlar oluşursa tartışılabileceğini söylemek, ileride nasıl bir projenin hayata geçirilmek istendiğinin kanıtıdır. Buradan sesleniyorum, ilk 4 maddenin neyinden rahatsızsınız veya tartışılmasından memnun olacaksınız" diye konuştu.
`BABACAN´I 3 KEZ UYARDIM´
9 Mart tarihinde partilerinin 1´inci yılını dolduracağını kaydeden Yıldırım, "DEVA Partisi´nde demokrasinin işletilmediği ve kuruluş ilkelerinden uzaklaşıldığı için Genel Başkan Ali Babacan ile Genel Merkez Heyetini 3 kez uyardım. Parti kurulurken ilkelerden sapıldıysa burada sıkıntı var demektir. Sayın Babacan ve ekibini AK Parti´den istifa edip geldikleri zaman ortaya koydukları eleştirileri, AK Parti´de istişarenin, ortak aklın kaybolduğu, demokrasinin işletilmediği şeklinde olmuştu. Sayın Babacan bir televizyon programında şu ifadeyi kullandı, `Bu itirazlarımızı parti içerisinde, parti zarar görmesin diye yaptık.´ Kendisine `Ben sizin yaptığınız hatayı yapmayacağım, milletimi aydınlatacağım´ dedim. Daha parti 1 yıllık iken bunları yapıyorsanız sıkıntı var demektir" şeklinde konuştu.
Gazetecilerin partisinden istifa edip etmeyeceği sorulan Yıldırım, "Şu an böyle bir durum söz konusu değil" yanıtını verdi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2021-02-18 13:00:44
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