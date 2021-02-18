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Oransal olarak en fazla vakanın görüldüğü Trabzon'da ek tedbirler devrede

DHA

Oransal olarak en fazla vakanın görüldüğü Trabzon'da ek tedbirler devrede


Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 8-14 Şubat tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller arasında ilk sırada yer alan Trabzon'da, yerel kısıtlama tedbirleri devreye alınıyor. Kentte virüsün cenaze namazları ve taziye ziyaretleri ile yayıldığının belirlenmesi üzerine cenaze namazları en fazla 30 kişi ile sınırlandırıldı, kırsalda aile içi buluşmaların önlenmesi için denetimler sıklaştırıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Maske konusunda sokaklarda bir sıkıntı yok ama bizim aşamadığımız ve kontrolde zorlandığımız aile içi buluşmalar" dedi.
Sağlık Bakanlığı, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid-19 vaka sayılarının oransal olarak en fazla olduğu illeri açıkladı. İlk 5 sırada Karadeniz Bölgesi'nden Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun aldı.
Buna göre Trabzon´da haftalık bin 851, günlük ise 264 pozitif vaka tespit edildi. Karadeniz Bölgesi'nde çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti. Bölgede önceki haftalarda etkili olan sıcak havalarla birlikte sahiller, parklar ve toplu alanlarda oluşan kalabalıklarında vaka sayılarının artmasına neden olduğu belirlendi.
İLAVE TEDBİRLER ALINMAYA BAŞLANDI
Vaka sayılarının oransal olarak en yüksek olduğu iller sıralamasında ilk sırada yer alan Trabzon'da İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca ilave tedbirler alınmaya başlandı. Kentte virüsün cenaze namazları ve taziye ziyaretleri ile yayıldığının belirlenmesi üzerine cenaze namazlarının en fazla 30 kişi ile sınırlandırılarak kılınması kararlaştırıldı. Yetkililer, cenaze evlerinde akşamları toplu olarak bir araya gelinmeler ve aile içi buluşmalardan kaçınılması uyarısı yaptı. Kentte özellikle kırsalda kaymakamlıklar ve muhtarlıklar ile kolluk kuvvetleri aracılığı ile denetimler sıklaştırıldı. 
`DÜŞÜŞ HALEN DAHA DEVAM EDİYOR´
Sağlık Bakanlığı'nın geçen yılın kasım ayında pozitif vaka sayılarında kırmızı alarm verdiği iller arasında Trabzon´u açıklamasının ardından vaka sayılarında bu güne kadar düşüşler yaşandığını belirten Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Sağlık Bakanımızın hafta başında açıklamış olduğu verilerde bölgemiz ön plana çıktı. Trabzon´da bölge genelinde ilk sırada yer aldı. Biz pandemi süreci başladığı günden itibaren bilim kurulunun tavsiyeleri ve bakanlığımızın almış olduğu kararlar çerçevesinde ilimizde etkin bir denetimi uyguluyoruz. Biz yaz mevsimini çok güzel geçirdik. Vaka sayılarımız çok düşüktü. Vaka sayılarımız kasım ayı başında çok yükselişte oldu, Arak ayı sonuna kadar. Türkiye genelinde aslında pikler vardı. Bizde de o sıralarda artışlar gözlemlendi. Aldığımız etkin denetimler ve kararlar çerçevesinde aralık ayı sonuna doğru vaka sayılarımızda düşüşler yaşanmaya başladı. Düşüş halen daha devam ediyor. Evet, şu anda Türkiye genelinde birinci sıradayız ama aralık ayı itibari ile yükselen vaka sayılarının en yüksek olduğu o döneminden düşüşler halen daha devam etmekte" diye konuştu.
`KONTROLDE ZORLANDIĞIMIZ AİLE İÇİ BULUŞMALAR´
Aile içi buluşmaların önüne geçilemediğini kaydeden Vali Ustaoğlu, "Biz kaymakam arkadaşlarımızla ve bilim kurulu üyemizle de görüşmelerimizi yaptık. Ve dün itibari ile etkin bir şekilde sahada arkadaşlarımız görev yapıyorlar. Vatandaşlarımızın da bize bu konuda yardımcı olmasını bekliyoruz. Bu son 20 gün içerisinde hava şartlarının da mevsim normalleri üzerinde seyrettiği o günlerde vatandaşlarımız da çok kurallara pek fazla uymayarak sosyal mesafeyi koruma noktasında pek fazla dikkat etmediler. Aile içi buluşmalar ve özellikle kırsal kesimlerde bir araya gelmeler de çok etkili oldu vaka sayılarındaki artışlarda. Maske konusunda sokaklarda bir sıkıntı yok ama bizim aşamadığımız ve kontrolde zorlandığımız aile içi buluşmalar. Bunun da üzerine etkin bir şekilde gidebilmek adına başta sitelerde site yöneticilerimiz olmak üzere, kırsal kesimlerde ve mahallelerde muhtarlarımızı da bu konuda etkin bir şekilde bize yardımcı olmalarını bekliyorum. Bu mücadeleyi hepimizin vermesi gerekiyor" şeklinde konuştu.
`KİMSEYE CEZA KESMEK İSTEMİYORUZ´
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, cenaze namazlarına katılımın 30 kişiyle sınırlandırıldığını da belirten Vali Ustaoğlu, "Daha önce de cenazeler için kararlar almıştık. Ama vatandaşlarımız tarafından bu kararlar unutuluyor. Biz şimdi tekrar hatırlatma adına kamuoyuna duyuruda bulunduk. Taziye, ziyaretleri ve çok katılımlı cenazeler yasaklanmıştı 2 ay önce de. Biz kimseye ceza kesmek istemiyoruz. Bu durumda hoşumuza gitmiyor zaten. Ama bu konuda kararlı olduğumuzu da belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.
`HER GEÇEN GÜN DAHA DA KÖTÜYE GİDİYORUZ´
Trabzon'da yaşayan Şeref İşler, halkın çok fazla duyarsız olduğunu belirterek, "Alınan tedbirlere çok fazla rağbet gösterilmiyor. Herkesin kararlara uyması gerekiyor. Hafta sonları evde kalmamız bu sorunun çözümü olamayacak gibi. Her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz. Zaman akıp gidiyor, geçen zamandan hiçbir şey anlamıyorum" dedi.
`KİMSE KÖYLERDE KURALLARA UYMUYOR´
Ömer Güney ise, "Hafta sonu yasakları biter bitmez hafta başında herkes kendini dışarıya atıyor. Sanki hafta sonu evde kaldılar, yasak bitince bu bir ödül gibi dışarıya çıkıyor insanlar. Bu da yetmezmiş gibi hafta sonu yasaklarını insanlar köylerine çıkarak geçiriyor. Orada komşularla oturmalar ve yemekler düzenleniyor. Kimse köylerde kurallara uymuyor. Herkes birbiri ile yaylada bayırda bahçelerde dolaşıyor. Bu vakalar insanların tutarsız davranışları sonucu arttı" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2021-02-18 14:17:24

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