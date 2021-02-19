Trabzonspor'da Başakşehir maçı öncesi bir pozitif vaka daha



Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor'da, bu akşam oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesi A takımda görevli bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bordo-mavili takımda dün 1 futbolcunun daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından, 7'si futbolcu ve 2'si personel olmak üzere kulüpteki pozitif vaka sayısı 9'a yükselirken, bir A takım çalışanın daha testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Trabzonspor'da böylece 3'ü personel, 7'si futbolcu olmak üzere Kovid-19 vaka sayısı 10'a yükselmiş oldu.DHA-Spor Türkiye-Trabzon

2021-02-19 08:52:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.