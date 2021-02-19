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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Karadeniz'de 76 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

İHA

Doğu Karadeniz'de 76 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar ve soğuk hava yurdun büyük bölümünde olduğu gibi etkili olurken, kar nedeniyle ulaşıma kapanan 76 köy yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.
Artvin, Rize, Giresun ve Gümüşhane'de toplam 76 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Trabzon'da kapalı köy ve mahalle yolu olmazken, kar en çok Rize ve Giresun'da etkili oldu. Rize'de 2 gün etkili olan kar yağışı nedeniyle Çamlıhemşin’de 12, Çayeli’nde 7, Güneysu’da 1, Ardeşen’de 1 köy yolu olmak üzere 29 köy yolu ulaşıma kapandı. Rize İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ‘Kardelen’ ekipleri, bölgelerin aciliyet durumlarını göz önüne alarak yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Giresun'da da kar nedeniyle kapanan 539 köy yolunun 519'u ulaşıma açılırken, 20 köy yolu ulaşıma kapalı. Kapalı köy yollarını açmak için ekipler gece gündüz görev yaparken, Bulancak 1, Dereli 7, Şebinkarahisar 12 olmak üzere 20 köy yolu ulaşıma kapandı.
Artvin'de kar yağışı nedeniyle Ardanuç'ta 9, Şavşat'ta 9, Yusufeli'nde 4 ve Hopa'da 5 köy yolu olmak üzere toplam 27 köy yolu ulaşıma kapandı.
Gümüşhane'de kar etkili olmayı sürerken, 266 köy yolu İl Özel idare ekiplerinin yaptığı yoğun çalışma ile tamamen açıldı. Ekiplerin köy içleri ve mahalle yollarında çalışmalara devem ettiği bildirildi.

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