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Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Trabzon'da yeni yasaklar geldi

DHA

Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Trabzon'da yeni yasaklar geldi


Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 8-14 Şubat tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller arasında ilk sırada yer alan Trabzon'da, alınan yerel kısıtlama tedbirlerine ilaveler getirildi. Cadde ve sokaklarda artırılan ekipler ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimleri yoğunlaştırıldı, kısıtlamalarda köy ve mahallelere çıkışlar yasaklandı. Kentte özellikle Trabzonspor maçının olduğu günlerde bir araya toplanan grupların televizyondan maç izlediği duyumları üzerine sıkı denetim kararı alındı. Kentte vaka artışlarına rağmen cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu ise dikkat çekti. 
Sağlık Bakanlığı, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 5 sırada Karadeniz Bölgesi'nden Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun aldı. Buna göre Trabzon´da haftalık bin 851, günlük ise 264 pozitif vaka tespit edildi. Karadeniz Bölgesi'nde çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti.
İLAVE TEDBİRLER ALINDI, EKİP SAYILARI ARTIRILDI
Vaka sayılarının oransal olarak en yüksek olduğu iller sıralamasında ilk sırada yer alan Trabzon'da İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca ilave tedbirler alınmaya devam ediliyor. Kentte cenaze namazlarının en fazla 30 kişi ile sınırlandırılarak kılınması, evlerde toplu olarak bir araya gelinmeler ve aile içi buluşmalara denetim getirilmesine kadar alınan tedbirlere yenileri eklendi. Cadde ve sokaklarda artırılan polis ekipleri ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimleri yoğunlaştırıldı. Kısıtlamalarda ilçe geçişlerine, köy ve mahallelere çıkışlara izin verilmeyecek, giriş ve çıkışlarında polis kontrol noktaları oluşturulacak.
TOPLU HALDE MAÇ İZLEYENLERE TAKİP
Kentte özellikle Trabzonspor maçının olduğu günlerde bir araya toplanan grupların televizyondan maç izlediği duyumları üzerine sıkı denetimler yapılacak. Kentte alınan kararları denetlemek için 939 kişilik, 242 ekip sahada denetimlere başladı. Kentte vaka artışlarına rağmen cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu dikkat çekti. 
VALİ: ADIM BAŞI GÜVENLİK GÜCÜMÜZ VAR
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, alınan kararlara ilişkin Demirören Haber Ajansı´na (DHA) açıklamalarda bulundu. 242 denetim ekibinin sahada olduğunu anlatan Vali Ustaoğlu, "Bunların sayısında ciddi bir artış yaptık. Sadece polisimizle değil, diğer kurum ve kuruluşlarımızla beraber 936 personelimiz şu an aktif olarak sahada. Trabzon´da adım başı güvenlik güçlerimize rastlamak mümkün. Tabi ki bu sadece bizim yapacağımız denetimlerle değil vatandaşlarımızın da kendilerini, çevrelerini denetlemesi gerekiyor. Sokakta maske ve mesafe noktasında çok sıkıntı yaşanmıyor. Aile içi oturmalar, akraba toplanmaları denetlenemiyor. Evlere giremiyoruz, evleri kontrol etme şansımız yok. Bu anlamda vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Trabzon´da maç izlemek için bir araya gelen kişilerinde olduğu da kulağımıza gelmeye başladı. Duyum alırsak eğer bunlara da gerekli işlemler uygulanacak" dedi.
`DENETİMSE DENETİM, CEZAYSA CEZA´
Yörede birçok kişinin hafta sonları kısıtlamaları köy evlerinde giderek geçirdiğini anlatan Vali Ustaoğlu, "İlçelerimizin girişlerinde ve belli noktalarda denetlemeler yapılacak. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bazı vatandaşlarımız olabiliyor. Bunların bu durumu suiistimal ettiği duyumunu da aldık. Bu konuda da iş yeri güzergâhı dışında bulunan vatandaşlara da gerekli cezalarda uygulanacak. Artık bu konuda ne gerekiyorsa yapacağız. Denetimse denetim, ceza ise ceza, iş yeri kapatma ise kapatma. Ne gerekiyorsa yapılacak. Artık başka çaremiz kalmadı. Herkesin dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2021-02-19 14:56:46

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