Belediye işçileri, kar küremeyi bırakıp Trabzonspor'un galibiyetini kutladı



Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Trabzon´da kar küreme çalışmalarını yürüten belediye işçileri, Trabzonspor´un deplasmanda kazandığı Medipol Başakşehir maçının ardından çalışmaya bir süre ara verip kolbastı eşliğinde galibiyeti kutladı.

Süper Lig´in 26´ncı haftasında Trabzonspor´un deplasmanda Medipol Başakşehir´i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından kentte kar temizleme çalışmaları yürüten bir grup belediye işçisi, bordo-mavili takımın galip geldiğini öğrenince çalışmaları bir süreliğine durdurup kolbastı eşliğinde oynayarak zaferi kutladı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi´nin sosyal medya hesabından bu anların videosu da paylaşılırken, "Trabzonspor galibiyeti sonrası verdiğimiz 5 dakikalık mola için tüm hemşehrilerimizden özür dileriz" notu düşüldü.

Trabzonspor Kulübü de bu paylaşıma sosyal medya hesabından yer verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Belediye işçilerinin kolbastıyla galibiyet kutlamasıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-02-20 00:09:02



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