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`Mutant´ virüsle bulaş 1.5 kat arttı; mesafede 2 metre önerisi

DHA

`Mutant´ virüsle bulaş 1.5 kat arttı; mesafede 2 metre önerisi


Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 8-14 Şubat tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ilin yer aldığı Karadeniz için mutasyon virüs uyarısı yapıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Farabi Hastanesi Test Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Faruk Aydın, "Bulaşın bir buçuk misli arttığı ispatlanmış durumda. O nedenle maske mesafe ve hijyen kurallarını daha da arttırmamız gerekiyor. Kalabalıkta çift maske kullanılmalı. Mesafede de 1 buçuk metreden 2 metreye çıkartılması önemli" dedi.
Sağlık Bakanlığı 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 5 sırada Karadeniz Bölgesi'nden Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun yer aldı. Karadeniz Bölgesi'nde çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti. Vaka sayılarının oransal olarak en yüksek olduğu illerde hafta sonu kısıtlamalarında ilçe geçişlerine, köy ve mahallelere çıkışlara yasak getirildi, cenaze namazlarına katılım 30 kişi ile sınırlandırıldı. Uzmanlar da, vaka sayılarının en yüksek olduğu iller sıralamasında ilk 5 ilin yer aldığı Karadeniz için mutasyonlu virüs riskini hatırlatarak, tedbirlere uyulması çağrısını yineledi.
`KURALLARI DAHA DA ARTTIRMAMIZ GEREKİYOR´
KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Farabi Hastanesi Test Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Faruk Aydın, Türkiye´de ve Karadeniz´de yayılım gösterdiğine dikkat çektiği mutant virüsle bulaşıcılığın 1.5 kat arttığını vurguladı. Aydın, "Ülkemizde artık 3 mutasyon da var. Mutasyonlu virüs çalışılabilen kitler de çalışma merkezlerinde ve bizde de var. Maalesef şu ana kadar çalıştığımız İngiliz mutasyonu idi. Ama bu günden itibaren Brezilya ve Güney Afrika mutasyonu da çalışabilir kitlerimiz geliyor. Dolayısıyla bundan sonra mutasyonluların da nereden köken aldığını görebileceğiz. Bu şehirde de mutasyonlu sayısının belli bir sayıya ulaştığını biliyoruz. Mutasyonun da etkili olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak bütün pozitif vakalarda çalışmadığımız için tek parametrenin o olacağını söylemek şimdiden doğru olmaz. Bütün pozitiflerimizle çalışıp mutasyonun hangi oranda olduğunu görmek gerekiyor ki doğru sonuçlara ulaşabilelim" dedi.
MESAFEDE 2 METRE ÖNERİSİ
Prof. Dr. Aydın, mutasyonlu virüsün yeni bir dalga oluşturma tehlikesi olduğunu da kaydederek, "Bulaşın 1.5 misli arttığı ispatlanmış durumda. O nedenle maske mesafe ve hijyen kurallarını daha da arttırmamız gerekiyor. Bir arada bulunmayı eskiden 15 dakika diye ifade ederken şimdi 10 dakikaya, maskenin standart bir maske olması çok önemli olmuyorsa çift maske kullanılmalı. Mesafede de 1 buçuk metreden 2 metreye çıkartılması önemli. Mutasyonların Karadeniz´e ulaşması ve yayılması sonucu riskin giderek büyüyeceğini, arzu etmediğimiz, bir daha yaşamak istemediğimiz Kasım ayını bir daha yaşatma ihtimali var. Bunu da yeni bir pik veya dalga olarak isimlendirmek mümkün" diye konuştu.
DHA-Sağlık Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2021-02-21 09:43:18

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