Trabzon´da tek katlı ev ile samanlıkta yangın

Salim SARIKOÇ/MAÇKA(Trabzon),(DHA) TRABZON´un Maçka ilçesinde tek katlı evde çıkıp bitişikteki samanlığa da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Kırantaş Mahallesi´nde Y.Ç.´ye ait tek katlı evde dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Karla kaplı olmasına rağmen kısa sürede büyüyen yangın, rüzgârın da etkisiyle bitişikteki samanlığa sıçradı. Yangın esnasında dışarda bulunan ev sakinleri ve komşuları, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın, kontrol altına alındı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, samanlıkta da hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Maçka Salim SARIKOÇ
2021-02-21 11:43:03
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