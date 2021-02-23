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45 Yıllık arzuhalci, zamana meydan okuyor Bir dönemler yazdıkları dilekçelerle vatandaşın işini kolaylaştıran arzuhalciler, tarih oluyor

İHA

45 Yıllık arzuhalci, zamana meydan okuyor Bir dönemler yazdıkları dilekçelerle vatandaşın işini kolaylaştıran arzuhalciler, tarih oluyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir dönem sayıları 20’yi bulan arzuhalcilerin çoğu, gelişen teknolojiye yenik düşerek mesleğini bırakmak zorunda kalırken 61 yaşındaki Miraç Öksüz, zor şartlar altında mesleğini sürdürmeye çalışıyor.
Trabzon’da, ofislerin dışında Kahramanmaraş Caddesi PTT binası önündeki açık alanda yaklaşık 45 yıldır arzuhalcilik yapan Miraç Öksüz, bir zamanlar ailesinden 5 kişinin bu mesleği yaptığını şimdilerde ise tek başına kaldığını söylüyor.
Eskiden her türlü dilekçeyi yazarak vatandaşın işini kolaylaştırdıklarını belirten Öksüz, eski işlerinden artık eser kalmadığını ifade ederek teknolojinin işlerini bitirdiğini söylüyor. Öksüz, “Meslek yaşantım yaklaşık 45 yılı buldu. Eskiden ağırlıklı olarak dilekçe yazardık bunun yanı sıra kartpostal, tebrik kartları satıyorduk. O dönemler işlerimiz iyi idi. Şimdi artık dilekçe yazma işi pek olmuyor. Bilgisayarlar, akıllı telefonlar çıkınca her şey bitti. Daktiloda dilekçe yazma işi pek olmuyor. Eskiden her türlü dilekçeyi yazıyorduk. O zamanlar daha güzeldi. Çeşit çeşit dilekçeler yazıyorduk. İnternet ortamı bizi çok etkiledi bizi bitirdi. Şuanda zarf kağıdı satıyoruz, bunun yanı sıra yurt dışından emekli olup gelenlerin muhtara doldurulduğu formları biz de iadeli taahhütlü yaparak ilgili yere gönderilmek üzere vatandaşa veriyoruz. 45 yıl önce burada amcam, amcamın oğlu dahil aileden 5 kişi çalışıyorduk. O dönemler dönüşümlü çalışıyorduk. Şimdi tek ben kaldım. Benim gibi dışarda çalışan pek yok ancak bürodan çalışanlar var. Eskiden sayımız 20 yakın vardı. Şimdi bir tek ben kaldım. Yeni nesil bu işlere pek düşkün değil. İşlerimiz iyice azalınca ekonomik olarak zor durumda kaldık" diye konuştu.

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