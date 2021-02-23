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Trabzonspor´da, Fenerbahçe maçı öncesi kadro toparlanıyor

DHA

Trabzonspor´da, Fenerbahçe maçı öncesi kadro toparlanıyor


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Spor Toto Süper Lig´in 26´ncı haftasındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasına 11 oyuncusundan yoksun çıkan Trabzonspor´da Fenerbahçe maçı öncesi eksikler büyük oranda dönüyor.
Medipol Başakşehir karşılaşmasında cezalı, sakat ve izolasyon süreci nedeniyle 11 oyuncusundan faydalanamayan bordo-mavililerde hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi kadro toparlanıyor. Trabzonspor´da kart cezasını tamamlayan Nwakaeme, sakatlığını atlatan Abdulkadir Parmak ile izolasyon süreci sona eren Arda ve Serkan Fenerbahçe mücadelesi çalışmalara başladı. Baker ile Uğurcan´ın da bugün teste gireceği, ayrıca Erce, Marlon, Hosseini´nin de maça yetişebileceği kaydedildi. Bordo-mavililerde eksiklerin dönemesin ardından teknik direktör Abdullah Avcı, yeni bir kayıp yaşanmaması durumunda Fenerbahçe karşısında sadece uzun süreli sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Trondsen´den faydalanamayacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-02-23 12:15:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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