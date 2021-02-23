Trabzonspor´da, Fenerbahçe maçı öncesi kadro toparlanıyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Spor Toto Süper Lig´in 26´ncı haftasındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasına 11 oyuncusundan yoksun çıkan Trabzonspor´da Fenerbahçe maçı öncesi eksikler büyük oranda dönüyor.
Medipol Başakşehir karşılaşmasında cezalı, sakat ve izolasyon süreci nedeniyle 11 oyuncusundan faydalanamayan bordo-mavililerde hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi kadro toparlanıyor. Trabzonspor´da kart cezasını tamamlayan Nwakaeme, sakatlığını atlatan Abdulkadir Parmak ile izolasyon süreci sona eren Arda ve Serkan Fenerbahçe mücadelesi çalışmalara başladı. Baker ile Uğurcan´ın da bugün teste gireceği, ayrıca Erce, Marlon, Hosseini´nin de maça yetişebileceği kaydedildi. Bordo-mavililerde eksiklerin dönemesin ardından teknik direktör Abdullah Avcı, yeni bir kayıp yaşanmaması durumunda Fenerbahçe karşısında sadece uzun süreli sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Trondsen´den faydalanamayacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-02-23 12:15:46
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