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Karadeniz, vaka sayılarıyla alarm veriyor

DHA

Karadeniz, vaka sayılarıyla alarm veriyor


Selçuk BAŞARAleyna BAYRAMSelay SAYKAL/TRABZON, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı´nca paylaşılan vaka sayısı haritasına göre 1521 Şubat 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il, yine Karadeniz Bölgesi'nden çıktı. Uzmanlar, vaka sayısında alarm vermeye devam eden bölgedeki hareketliliğin kontrol altına alınmasını öneriyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Bu hafta liderlik el değiştirdi. Ordu bu hafta Trabzon´un sayısına ulaşarak birinciliği ele geçirdi. Karadeniz´de halen yüksek risk devam ediyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il yine Karadeniz Bölgesi oldu. Bakan Koca'nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında geçen haftaya göre Ordu ve Samsun´da artış olduğu dikkat çekti. Geçen haftaki tabloda vaka sayısı bakımından kötü durumda olan Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de iyileşme gözlendi. Son verilere göre; vaka yoğunluğunun en fazla olduğu Ordu'da her 100 bin kişiden 228'inde virüs tespit edildi. Ordu'yu her yüz bin kişide 200 barajını aşan Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize takip etti. Karadeniz için riskin devam ettiğini belirten uzmanlar, bölgedeki hareketliliğin kontrol altına alınmasını öneriyor.
'AÇIK ARA ÖNDE OLMAMIZ İZAHA MUHTAÇ'
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Karadeniz Bölgesi'nin Covid-19 haftalık haritasındaki durumunu değerlendirerek, "Bu hafta liderlik el değiştirdi. Ordu bu hafta Trabzon´un sayısına ulaşarak birinciliği ele geçirdi. Karadeniz´de halen yüksek risk devam ediyor. Bize komşu illerde de hafif bir kıpırdanma var. Bu kıpırdanmaların ileride daha büyümemesi için bu sayılarla mutlaka mücadele edilmesi gerekiyor. Karadeniz´de vaka birinciliğinin iki hafta üst üste olması, Türkiye´nin diğer illerinde biraz yükselme olup da açık ara önde olmamızın mutlaka izaha muhtaç olduğunu düşünüyorum. Samsun ve Rize arasında bir yoğunluk yaşanıyor. Bu yoğunluğun, metrekare başına düşen insan sayısını ve hareketini, Samsun ve Rize arasındaki kasabaların, ilçe ve şehirlerin birbirlerine çok yakın ve aralarında ciddi bir hareket olması buna katkı veriyor. En azından bu hareketliliği durdurmak ve kontrol edilebilir olup olmadığını denemekte fayda var" dedi.
`YASAKLAR CAYDIRICI OLMUYOR´
Covid-19 haritasında Karadeniz Bölgesi iki hafta üst üste rekor kırmasına rağmen Trabzon´da vatandaşların sosyal hayattan uzak kalmadığı dikkat çekiyor. Kente havanın güneşli olduğunu gören vatandaşlar, kent merkezinde sokaklarda ve parklarda toplanıyor. Vakalarının yüksek seyretmesini değerlendiren kent sakinlerinden Hüseyin Mazlum, "Trabzon´da vaka sayıları düşmüyor. Tedbir almıyoruz anlaşılan. Bu yüzden sayılar hiç düşmüyor. Trabzon insanı da iç içe yaşamayı seviyor. Yasaklar Trabzonlular üzerinde pek fazla caydırıcı olmuyor. Turizm merkezi Trabzon, o yüzden gel geçi de çok fazla oluyor" diye konuştu.
`MART AYINA KADAR BİLE NORMALE DÖNEMEYİZ´
İnsanların tedbirlere uymadığını belirten İlkay Kalaycı da, "Koronavirüs sayıları oldukça endişe verici olmasına rağmen sokaklardaki kalabalık bir türlü geçmiyor. İnsanların evde durmaya niyeti yok. Sokaklarda genellikle yaşlıları görüyoruz. Halk eğer dışarı çıkmak istiyorsa, alınan kararlara harfiyen uymalı. Bu şekilde olursa biz seneye mart ayına kadar bile normale dönemeyiz" şeklinde konuştu.
'EVLERİNE ZİYARETÇİ KABUL EDİYORLAR'
Rezzan Akın ise, "Bizi boşuna eve kapattılar. Zaten 65 yaş üstü oldukça titiz davranıyor. Diğer nesil maalesef bizi düşünmüyor. Cenazelerin ardından taziye ziyaretleri, eğlenceler, düğünler maalesef bitmiyor. Havalar da güzel. Özellikle köy ziyaretleri, park alanlarında toplanmalar oluyor. İnsanlar halen daha evlerinde ziyaretçi kabul ediyorlar. Ben kendi çocuklarımı dahil göremiyorum. Torunlarıma hasret kaldım. Maske mesafe temizlik kurallarına titizlikle uyuyoruz. Halkımızın da çok titiz davranması lazım" ifadelerini kullandı.DHA-Sağlık Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR-Aleyna BAYRAM-Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)-
2021-02-23 14:43:33

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