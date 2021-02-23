Rampada kayan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulanlar kamerada (2)



KAMYON SAHİBİ O ANLARI ANLATTI

Trabzon´un Vakfıkebir ilçesinde arızalanıp rampada kalan otomobil halatla çekilmek istenirken, lastiklerine konulan takozlardan kurtulunca aniden hareket eden kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulan 5 kişiden kamyonun sahibi Kemal Turan, korku dolu o anları anlattı. Turan, "Araba çıkamadı, patinaj yaptı. Beni çağırıp yardım istedi. `Araba ağır, buradan çıkması zor´ dedim. Yardım için bir çekici daha çağırmıştık, birlikte çekmeye başladık. Arada boşluk olması için `biraz geri çekilelim´ dedim. Oğluma seslendim, şoförün aracın içinde durmasını söyledim. Arabanın altına takoz koymak için araçtan indik, o sırada araçta bir şey yoktu. Diğer adam arabanın içerisinde, şekeri mi düştü tansiyonu mu düştü artık ne olduysa birden ileri çıktı. Arabamızı kancası da onun aracına bağlıydı. Boşluk vardı ama halat vardı. Bağırdık, çağırdık ama kamyonun yükü hafif olunca çekti aşağıya. 6 metre sürüklenip dikildi kamyon" dedi.

`CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN´

Kemal Turan, "Adam da pişman oldu, üzüldü. Allah razı olsun, geldiler, `sana yardımcı olalım´ dediler. Masrafın da çoğunu verdiler. Oraya para amaçlı gitmemiştim. Şimdi arabamı yaptırıyoruz. Araç eski olduğundan parçaları pek bulunmuyor. Ankara´dan arkadaşlardan emanet parça aldık. Araba burada 2 ay kadar kalır. Başka araba almak gönlümüze gelmedi. Bu tonajda bu işi yapacak başka araba yok, bu araç 5 ton çekiyor, damperli, önünde makarası var. Yaylamıza bununla gidiyoruz. Mecburuz buna. Malulen emekli oldum. Ne kadar yürürsek kardır. Cana geleceğine mala gelsin" diye konuştu.

İnan KALYONCU/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Trabzon İnan KALYONCU

2021-02-23 15:46:39



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