Trabzon´da yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon´da yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

DHA

Trabzon´da yangında yaşlı çift hayatını kaybetti


Fatih TURANSelçuk BAŞAR/ÇARŞIBAŞI (Trabzon), (DHA) TRABZON´un Çarşıbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangında Emin (93) ve eşi Havva Yılmaz (90) çifti hayatını kaybetti.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Çarşıbaşı ilçesi Fenerköy mahallesinde iki katlı bir evin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Emin Yılmaz´a ait evde çıkan yangında dumanları fark eden alt katta oturan akrabalarının ihbarı ile mahalleye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Eve giren sağlık ekipleri Emin ve Havva Yılmaz çiftinin öldüğünü belirledi. Yaşlı çiftin cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.  Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Çarsıbaşı Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR
2021-02-23 22:15:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırmızı alarm verilen Trabzon’da son durum Geçen haftaki korona virüs tablosunda birinci sırada olan Trabzon bu hafta üçüncülüğe düştü Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: “Hala kırmızı kategorideyiz. En yüksek riskli iller arasındayız” “İnşallah önümüzdeki 5-10 gün içerisinde bu vakalar daha da düşecek”
YEREL HABERLER Kırmızı alarm verilen Trabzon’da son durum Geçen ...
Rampada kayan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulanlar kamerada (2)
YEREL HABERLER Rampada kayan kamyonun altında kalmaktan son anda ...
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Uğur Okullarından Trabzon’a yeni kampüs
YEREL HABERLER Uğur Okullarından Trabzon’a yeni kampüs
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Karadeniz, vaka sayılarıyla alarm veriyor
YEREL HABERLER Karadeniz, vaka sayılarıyla alarm veriyor
Rampada kayan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulanlar kamerada
YEREL HABERLER Rampada kayan kamyonun altında kalmaktan son anda ...
Trabzonspor´da, Fenerbahçe maçı öncesi kadro toparlanıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor´da, Fenerbahçe maçı öncesi kadro ...
Yokuşta kayan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldular Yardım etmek isterken canlarından oluyorlardı
YEREL HABERLER Yokuşta kayan kamyonetin altında kalmaktan son anda ...
Ağaoğlu: Hasretini çektiğimiz en büyük kupayı da müzemize getireceğiz
YEREL HABERLER Ağaoğlu: Hasretini çektiğimiz en büyük kupayı da ...
Trabzonspor'dan tarihi savunma
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan tarihi savunma
45 Yıllık arzuhalci, zamana meydan okuyor Bir dönemler yazdıkları dilekçelerle vatandaşın işini kolaylaştıran arzuhalciler, tarih oluyor
YEREL HABERLER 45 Yıllık arzuhalci, zamana meydan okuyor Bir ...
'Tonya finosu´ coğrafi işaret yolunda
YEREL HABERLER 'Tonya finosu´ coğrafi işaret yolunda
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye odaklandı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Fenerbahçe'ye odaklandı
Trabzonspor, Ağaoğlu döneminde şaha kalktı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Ağaoğlu döneminde şaha kalktı
Trabzon´da 68 yerleşim yeri karantinada
YEREL HABERLER Trabzon´da 68 yerleşim yeri karantinada
Trabzon'da 68 yerleşimde karantina uygulanıyor
YEREL HABERLER Trabzon'da 68 yerleşimde karantina uygulanıyor
Abdullah Avcı'dan tarihi rekor
YEREL HABERLER Abdullah Avcı'dan tarihi rekor
Türkiye’nin en fazla yağış alan bölgesinde yağış miktarları azalıyor Doğu Karadeniz Bölgesinde 2020 yılı, bir önceki yıla göre daha kurak geçti
YEREL HABERLER Türkiye’nin en fazla yağış alan bölgesinde yağış ...
Prof. Dr. Özlü: 'Vakaların düşük olduğu bölgelerde okullar 'hibrit eğitim'le başlayabilir'
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özlü: 'Vakaların düşük olduğu bölgelerde ...
Karadeniz için `bölgesel karantina´ önerisi
YEREL HABERLER Karadeniz için `bölgesel karantina´ önerisi
Beyaz örtüyle kaplanan Uzungöl, buz tuttu
YEREL HABERLER Beyaz örtüyle kaplanan Uzungöl, buz tuttu
41´inci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu
YEREL HABERLER 41´inci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu
Anders Trondsen sahalara dönüyor
YEREL HABERLER Anders Trondsen sahalara dönüyor