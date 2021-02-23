Trabzon´da yangında yaşlı çift hayatını kaybetti



Fatih TURANSelçuk BAŞAR/ÇARŞIBAŞI (Trabzon), (DHA) TRABZON´un Çarşıbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangında Emin (93) ve eşi Havva Yılmaz (90) çifti hayatını kaybetti.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Çarşıbaşı ilçesi Fenerköy mahallesinde iki katlı bir evin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Emin Yılmaz´a ait evde çıkan yangında dumanları fark eden alt katta oturan akrabalarının ihbarı ile mahalleye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Eve giren sağlık ekipleri Emin ve Havva Yılmaz çiftinin öldüğünü belirledi. Yaşlı çiftin cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Çarsıbaşı Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR

2021-02-23 22:15:55



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