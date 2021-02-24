Trabzonspor´da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

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Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´in 27´nci haftasında Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.30´da gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapıldı. Ayak tenisi ile devam eden antrenman, grup çalışmasıyla tamamlandı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-02-24 14:22:11



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