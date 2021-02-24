Hekimoğlu Trabzon - Şanlıurfaspor: 6-2

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)STAT: Yavuz Selim
HAKEMLER: Adem Sarıtaş, Vural Gül, Gökhan Coşar
HEKİMOĞLU TRABZON: Emre Uğur Arslan, Onur, Yasin, Bahadır, Oğuz, Serkan, Eray (Dk.76 Samet), Burhan (Dk.82 Berkay), Halil İbrahim (Dk.72 Caner), Batuhan (Dk.82 Mücahit Can)
ŞANLIURFASPOR: Hakan Mehmet, Mustafa, Yunus Emre, Galip (Dk.68 Göksu), Samican, Fevzi, Onur, Muhammet Raşit (Dk.75 Hüseyin Cihan), İsmail Cem (Dk.46 Süleyman), Can
GOLLER: Dk.26-48-51 Batuhan, Dk.62 Oğuz, Dk.77 Burhan, Dk.85 Caner (Hekimoğlu Trabzon) Dk.57 Yunus Emre, Dk.70 Onur (Şanlıurfaspor)
SARI KART: Fevzi (Şanlıurfaspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 25'inci hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 6-2 mağlup etti. Hekimoğlu Trabzon, bu sonuçla ligde ikinci sıradaki yerini korurken, Şanlıurfaspor ise haftayı küme düşme potasında tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-02-24 15:04:55
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