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'Pat pat'a bağlı düzenekle Karadeniz usulü 'kar' küreme

DHA

'Pat pat'a bağlı düzenekle Karadeniz usulü 'kar' küreme


İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Tonya ilçesinde bir arkadaş grubu, tahtadan yaptıkları 'V' şeklindeki kızaklı sistemi, halatla 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracına bağlayarak hem kayak yapıp eğlendi hem de kar küreyip kapanan mahallelerinin yolunu ulaşıma açtı. Grubun karın keyfini de sürdükleri görüntüler, izleyenleri gülümsetti.
İlçenin yüksek kesimleri, karla beyaza büründü. Bölgede kapalı kırsal mahallelerin yollarını açıp, vatandaşları kar esaretinden kurtarmak isteyen belediye ve Karayolları ekiplerinin hummalı çalışmaları sürerken, ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Kösecik Mahallesi´nde bir araya gelen arkadaş grubu da kendi kapalı yollarını açmak için kolları sıvadı. 5 kişilik grup, kendi imkanlarıyla tasarladıkları 'V' şeklindeki, çevresi sac kaplı tahta kızağı, halatla bölgede 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracının kasasına bağladı. Grup, çuval ağırlığı da koyarak dengeyi sağladığı sistem sayesinde hareket eden aracın arkasında, hem kayak yapıp çocuklar gibi eğlendi hem de karla kaplı mahalle yolunu ulaşıma açtı. Karadeniz insanın kıvrak zekasını bir kez daha gözler önüne seren grubu görenler, şaşkınlıkları gizleyemedi. Grup, ilerleyen zamanda geliştirip, fonksiyonel hale getirmeyi planladıkları kar küreme düzenekleriyle, kendilerinin yanı sıra komşu mahallelerde de kardan kapalı yollarda çalışma yapmayı hedefliyor.
'EKİPLERE DESTEK OLUYORUZ'
Kar küreyen grupta yer alan Kösecik Mahallesi Muhtarı İlyas Yayla, ekiplere yük olmadıklarını belirterek, "Kırk haneli bir mahallede muhtarlık yapıyorum. Kış şartları çok olumsuz geçiyor. Belediyemizin de imkanları kısıtlı olduğu için kendi imkanlarımızla yaptığımız kar küreme aracımızla birlikte, üç dört kişi ile birlikte yollarımızı açıyoruz, yollarımız kapalı kalmıyor. Daha sonradan da belediyemizin desteği geliyor. Mahallemizde üç, dört tane yatalak hastamız var, bu yüzden de yollarımızın sürekli açık kalması lazım. Bu geliştirdiğimiz aparat ile yollarımız sürekli açık kalıyor. Çok yoğun kar olduğunda yollara bu araç ile müdahale edemiyoruz. Kar yağdığında bazen günde iki sefer yolları açıyoruz. Arkadan da belediyemiz araçlarını gönderiyor. Tonya´nın 22 mahallesi var hangisinin yolu açılacak da bize sıra gelecek. Biz de arkadaşlarla böyle bir fikir düşündük. Hem belediyemize destek hem de halkımıza hizmet olsun diye böyle bir şey geliştirdik bu sayede yollarımız kapalı kalmıyor" dedi.
'DAHA DA GELİŞTİRECEĞİZ'
Kar küreme düzeneğinin mucidi Recep Yayla da, "Mahallemiz biraz yüksekte olduğundan böyle bir çalışma yaptık. Elimizden geldiğince yolları açıyoruz. İlk önce daha küçük bir kar temizleme düzeneği yaptık, ona araçlar sığmadı. Sonra daha da büyüğünü yaptık ve kenarlarına sac çaktık; karı atması için. Bunlar ilk çalışmalarımızdır, bunları daha da geliştireceğiz. Demirden, daha farklı bir şey yapmayı planlıyoruz. Yoğun kar bastırdığında belediyenin her yere imkanları yetmiyor. Biz de belediyeye yardımcı olmak için, muhtarımıza destek olmak için bu işi yaptık" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Tonya İnan KALYONCU
2021-02-25 08:10:10

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