Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçıyla ligde dalya diyecek

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor´da 8 Nisan 2018´de başkanlık görevine seçilen Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın başında Fenerbahçe karşılaşmasıyla ligde 100´üncü maçına ulaşacak.
8 Nisan 2018´de göreve seçilen ve halen görevine devam eden Ahmet Ağaoğlu´nun geride kalan 1054 günlük görev sürecinde ligde 99 maça çıkan bordo-mavililer, 53 galibiyet, 27 beraberlik ve 19 mağlubiyet alırken, buna karşılık 213 puan topladı. Pazar günü sahasında Fenerbahçe´yi konuk edecek olan bordo-mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu, bu mücadele ile birlikte kulübün başında ligdeki 100´üncü maçına ulaşacak ve dalya diyecek.
AĞAOĞLU DÖNEMİNDE İKİ KUPA VE BİR DE LİG İKİNCİLİĞİ VAR
2017-18 sezonunun son haftasında göreve soyunan Ahmet Ağaoğlu döneminde Trabzonspor 2018-19 sezonunu 4´üncü, 2019-20 sezonunu ikinci tamamlarken, bu sezon ise geride kalan 25 maç sonunda 38 puana ulaşarak 4´üncü sırada yer aldı. Bordo-mavililer Ahmet Ağaoğlu döneminde bir süper kupa ve bir de Ziraat Türkiye Kupası´nı müzesine getirdi.
TRABZONSPOR KAZANIRSA PUANLAR EŞİTLENECEK
Bu arada Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 17 karşılaşmada tek mağlubiyeti bulunan Trabzonspor´da, Fenerbahçe maçı öncesi tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Karadeniz ekibi, pazar günü oynanacak karşılaşmayı kazanması durumunda puanını 51´e yükseltecek ve üçüncü sıradaki Fenerbahçe ile puanını eşitleyecek. Ligde 10 maçtır kaybetmeyen bordo-mavililer, Fenerbahçe´yi mağlup etmesi durumunda zirve yarışında da daha iddialı konuma gelecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-02-25 12:01:22
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