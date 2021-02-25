Trabzon'da, FETÖ'den aranan 2 eski emniyet müdürü yakalandı

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Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON´da düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eski emniyet müdürleri A.U. ve C.P. gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eski emniyet müdürleri A.U. ve C.P.'yi teknik takibe aldı. Düzenlenen operasyonda biri saklandığı evde, diğeri ise arabasında yakalanarak gözaltına alındı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından operasyonu 'kaçamayacaksınız' başlığı ile paylaştı. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR

2021-02-25 12:41:37



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