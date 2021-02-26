Trabzon’da ‘Kasket’ operasyonu Trabzon polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 şahıs gözaltına alındı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kasket’ adlı operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Akçaabat ilçesinde uzun süreli bir çalışma yapıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 14 şahsı izlemeye alan polis, 26 ayrı olayda ara delillendirmeler yaptı. Polis ekipleri tarafından yapılan bu ara yakalamalar sırasında toplamda 142 adet sentetik ecza hap, 275 gram bonzai, 123 adet ecstasy hap, 850 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 12 adet fişek, 1 adet 174 gram gelen kaşar peyniri içerisine enjekte edilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında bu sabah KOM, TEM, Siber, Asayiş, Çevik, Fotofilm ve Özel Harekat Şubelerinden 61 personelin katılımı ile Trabzon merkezli İstanbul ve İzmit'te operasyon düzenlendi. 14 şüpheli şahsa ait 16 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen “Kasket” adlı operasyonda 34 gram Hint kenevir tohumu, 250 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 2 parça halinde 1,30 gram metamfetamin maddesi, 27 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonda 12 şüpheli belirlenen adreslerinde yakalandı.

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