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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Zorluoğlu, Pazarkapı'da incelemelerde bulundu

İHA

Başkan Zorluoğlu, Pazarkapı'da incelemelerde bulundu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Pazarkapı Mahallesi’nde kapalı otopark yapılması planlanan alanda incelemelerde bulundu. Surlara çok yakın bir bölge olduğu için teknik ve bilimsel bir çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Zorluoğlu, hazırlanan rapor doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar ilçesine bağlı Pazarkapı Mahallesi’nde yapılması düşünülen kapalı otopark alanında üniversite, Müze Müdürlüğü ve Anıtlar Kurulu ile birlikte yürütülen teknik çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Zorluoğlu, incelemeleri sırasında yetkililerden de detaylı bilgi aldı. Trabzon’un bilinen 4 bin yıllık tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu bakımdan da tarihi ve kültürel anlamda büyük zenginliklere sahip bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Trabzon kadim bir şehir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin başta altyapı ihtiyaçları olmak üzere diğer hizmetler anlamında eksiklerini süratle tamamlama gayreti içerisindeyiz. Ama bütün çalışmalarımızda Trabzon’un bu tarihi niteliğini de göz önünde bulunduruyoruz. Pazarkapı bölgesinde şu anda yapımı devam eden Kadınlar Pazarı yenileme çalışmamızda da bu hassasiyetimizi gösterdik. Orada ortaya çıkan tarihi iskele kalıntısını koruma altına aldık. Onu inşallah bir cam mekanizma ile uzun vadede ziyaretçilerine hizmet edecek bir şekilde muhafaza altına alacağız” dedi.
Kadınlar pazarının hemen karşısında şu anda otopark olarak kullanılan alanın altına kapalı otopark yaparak o bölgedeki otopark ihtiyacını karşılamak istediklerini dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Çok hassas bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü orası hemen surun çok yakın bir bölgesi. O bakımdan gerek üniversitemizle gerek Müze Müdürlüğümüzle ve Anıtlar Kurulu ile birlikte çalışıyoruz. Orada şu anda büyük bir çalışma yürütüyor ekibimiz. Ve büyük çukurlar açmak suretiyle zeminin altında tarihi anlamda kıymetli şeyler var mı yok mu bunun çalışması teknik düzeyde yürütülüyor. İlk bulgulara göre, Roma döneminden itibaren geç Bizans, Komnenos dönemi, hatta Osmanlı dönemine ait çeşitli tarihi kalıntıların o bölgede olduğu şeklinde titiz bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma bilimsel bir çalışmadır. Bizim herhangi bir müdahalemiz söz konusu değildir” diye konuştu.

"Önceliğimiz tarihi değerlere sahip çıkmaz"
Bilimsel çalışmalarda sona gelindiğini belirten Başkan Zorluoğlu, “Değerli hocalarımız bir rapor hazırlayacaklar. O rapor doğrultusunda orada ortaya çıkan tarihi kalıntıların muhafazası ve gelecek nesillere aktarılması noktasında gereken inisiyatifi Kültür Bakanlığımızla birlikte alacağız. Kalan kısımda da eğer tarihe bir zarar vermeden otopark yapabileceğimiz bir alan ortaya çıkarsa onu da projelendirip otopark yapmayı düşünüyoruz. Bizim önceliğimiz elbette Trabzon’un bu tarihi kimliğini öne çıkaracak değerlerine sahip çıkmak ve onları gelecek nesillere aktarabilmek. Otopark noktasında da herhangi bir zarar oluşturmadan eğer yapılabilirse o alanda, yapılamazsa başka bir yer bulup orada yapmak suretiyle o bölgedeki trafik, otopark sorununu da inşallah çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

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