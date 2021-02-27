Trabzonspor, Fenerbahçe rekabetinde 129. randevu

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın oynayacakları müsabakayla birbirlerine toplamda 129. kez rakip olacak. Geride kalan 128 maçta sarılacivertliler 49, bordomavililer ise 41 defa gülen taraf oldu. 38 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 47 yılı aşkın rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarılacivertli ekip, 95 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 128 maçtan 49'nu kazandı. Bordomavili takım ise 41 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada da eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin 162 golüne, Trabzonspor 142 golle yanıt verdi.



Ligde Fenerbahçe üstün

Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 95 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Fenerbahçe 38, Trabzonspor 24 galibiyet aldı. 33 karşılaşmada da kazanan çıkmadı. Sarılacivertlilerin 126 golüne, Trabzonspor 96 golle cevap verdi.

Sezon başında iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 31 kazanmıştı.



Trabzon'da oynanan maçlar

İki takım arasında Trabzon’da yapılan maçlarda bordomavililerin üstünlüğü bulunuyor. Trabzon'daki resmi ve özel 53 müsabakada Trabzonspor 23, Fenerbahçe 17 defa kazandı. 13 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde Trabzonspor 62, Fenerbahçe ise 57 gol attı.



Fenerbahçe, Trabzon'da 4 maçtır kazanamıyor

Bordomavililer ile sarılacivertlilerin Trabzon’da oynadığı son 4 maçta Fenerbahçe’nin galibiyeti bulunmuyor. Trabzon’da 3’ü lig ve 1’i Türkiye Kupası olmak üzere yapılan son 4 karşılaşmanın 3’ünü Trabzonspor kazandı, 1 mücadele ise berabere bitti. Bu maçlarda Trabzonspor’un 7 golüne, Fenerbahçe 4 golle karşılık verdi.

Sarılacivertli ekip, Trabzon'da son galibiyetini 26 Aralık 2016’da 30’lık skorla elde etti.

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