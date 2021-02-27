Fenerbahçe, Trabzon'a geniş güvenlik önlemleri altında geldi

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Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kente geldi. Sarılacivertliler için havaalanında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Trabzonspor, maçı hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlayan Fenerbahçe, özel uçakla ile saat 18.30 sıralarında Trabzon’a geldi. Sarılacivertliler için havaalanında geniş güvenlik önlemleri alındığı göze çarptı. 21 futbolcunun yer aldığı Fenerbahçe kafilesi, kendilerini bekleyen araçlara binerek konaklayacağı otele geçti.

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