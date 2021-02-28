Baba, oğul ve gelin, 15 gün içinde koronavirüse yenik düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baba, oğul ve gelin, 15 gün içinde koronavirüse yenik düştü

DHA

Baba, oğul ve gelin, 15 gün içinde koronavirüse yenik düştü


Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA) İSTANBUL´da yaşayan Ali Yeşilyurt (79), oğlu Süleyman Yeşilyurt (58) ile gelini Leyla Yeşilyurt (55) koronavirüs nedeniyle 15 gün içinde hayata veda etti. Yeşilyurt ailesi, memleketleri Trabzon´un Of ilçesinde toprağa verilirken, Süleyman Yeşilyurt´un, babası ve eşinin ardından hayatını kaybetmeden önce sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak, hastanede tedavi gördüğü süreci anlattığı da ortaya çıktı.
İstanbul´da Bahçelievler Yenibosna Mahallesi´nde yaşayan Ali Yeşilyurt, yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastanede tedaviye alındı. Semptom gösteren Ali Yeşilyurt´un oğlu Süleyman Yeşilyurt ile gelini Leyla Yeşilyurt´a da koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Yeşilyurt çifti de hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alınan Ali Yeşilyurt 12 Şubat´ta, Leyla Yeşilyurt 14 Şubat´ta, Süleyman Yeşilyurt da 27 Şubat´ta kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Yeşilyurt ailesi fertleri, memleketleri Trabzon´un Of ilçesine bağlı Balaban Mahallesi´nde toprağa verildi.
Yeşilyurt ailesinde baba-oğul ve gelinin, 15 gün içinde yaşamlarını yitirmesi, ilçedeki yakınları ve ailesini hüzne boğdu.
SON ANLARINI CANLI YAYINLAMIŞ
Babası ve eşinin ardından koronavirüs mücadelesini kaybederek, yaşama veda eden Süleyman Yeşilyurt´un, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak, hastanede tedavi gördüğü süreci anlattığı görüntüler de ortaya çıktı. "Bu hastalık ailece yıktı bizi" diyen, nefes almak ve hareket etmekte zorlandığı gözlenen Süleyman Yeşilyurt, sosyal medyadaki canlı yayın paylaşımında, "Biz de bu hastalığa yakalandık. Bu kovid hastalığı lanet bir şey. Bu hastalık ailece yakaladı bizi. Hastanede bakımımız iyi yapılıyor. Biz de iyi olacağız inşallah. Ara ara ateşim yükseliyor. Son halim bu" ifadelerinde bulundu.
DHA-Sağlık Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR
2021-02-28 11:04:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Göktaşı düştü; birçok ilden görüldü" iddiası
YEREL HABERLER "Göktaşı düştü; birçok ilden görüldü" iddiası
Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteoru gören Trabzonlu genç o anları anlattı Trabzonlu Şevki Anıl Koyun: "Bir anda gökyüzünde bir şey parıldadı, patladı ve kayboldu; Bilim kurgu filmlerinden alışık olduğumuz bir sahne gibiydi" "Her tarafta büyük bir flaş patlamış gibiydi"
YEREL HABERLER Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan ...
Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor Doğu Karadeniz Bölgesi’nden de görüntülendi Trabzon ve Giresun’da kameraları yansıyan meteor ortalığı bir anda aydınlattı
YEREL HABERLER Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan ...
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Trabzon'a geniş güvenlik önlemleri altında geldi
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Trabzon'a geniş güvenlik önlemleri ...
Fenerbahçe, Trabzon'a geldi
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Trabzon'a geldi
Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında yenilmezlik ...
Tedbirler sonuç verdi; Trabzon´da vakalarda hızlı düşüş görüldü
YEREL HABERLER Tedbirler sonuç verdi; Trabzon´da vakalarda hızlı ...
Trabzonspor, Fenerbahçe rekabetinde 129. randevu
YEREL HABERLER Trabzonspor, Fenerbahçe rekabetinde 129. randevu
Bankadan kredi çekerek sokak hayvanlarını besliyor Özel sektörde çalışan Efsun İsgent, her ay maaşının iki katını hayvanlar için harcıyor Trabzon’dan Gümüşhane’ye kadar sokak hayvanlarını gece gündüz besleyen İsgent, aşılarını bile kendi yapıyor Pandemi dolayısıyla hayvanların daha çok aç kaldığını belirten İsgent, hayvanlar için çektiği kredinin 50 bin TL’yi bulduğunu söylüyor
YEREL HABERLER Bankadan kredi çekerek sokak hayvanlarını ...
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor’da sevindirici gelişme
YEREL HABERLER Trabzonspor’da sevindirici gelişme
Bakan Koca duyurmuştu; Karadeniz´de, `mutant virüs´ endişesi
YEREL HABERLER Bakan Koca duyurmuştu; Karadeniz´de, `mutant virüs´ ...
Kırmızı alarm veren Karadeniz´de 19 yerleşim yeri karantinada
YEREL HABERLER Kırmızı alarm veren Karadeniz´de 19 yerleşim yeri ...
MOBİAD üyelerinden yeni yatırım ve istihdam
YEREL HABERLER MOBİAD üyelerinden yeni yatırım ve istihdam
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tanıdık yüzler sahne alacak
YEREL HABERLER Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tanıdık yüzler sahne ...
Balıkçılar da vatandaşlar da hamsiden umudunu kesti
YEREL HABERLER Balıkçılar da vatandaşlar da hamsiden umudunu kesti
Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci kez karantinaya alındı (2)
YEREL HABERLER Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci ...
Başkan Zorluoğlu, Pazarkapı'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu, Pazarkapı'da incelemelerde bulundu
Uyuşturucuyu kaşar peynirine enjekte etmişler
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu kaşar peynirine enjekte etmişler
Abdullah Avcı, en iyi maç başına puan ortalamasını elde etti
YEREL HABERLER Abdullah Avcı, en iyi maç başına puan ortalamasını ...
Trabzon’da ‘Kasket’ operasyonu Trabzon polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Trabzon’da ‘Kasket’ operasyonu Trabzon polis ekipleri ...
Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci kez karantinaya alındı
YEREL HABERLER Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci ...
Kantarcı ve yönetim kurulu üyeleri Rize valisi Çeber'i makamında ziyaret ettiler
YEREL HABERLER Kantarcı ve yönetim kurulu üyeleri Rize valisi ...