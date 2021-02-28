Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 00 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Fenerbahçe'nin sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

25. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'dan döndü. Dönen topa Atilla Szalai'nin vuruşunda ise kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı bu kez kornere çıkardı.

30. dakikada Szalai'nin sol taraftan ortasında ceza sahası içindeki Mame Thiam'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı çeldi.

34. dakikada Osayi'nin sağ taraftan ceza sahası içine gönderdiği topa Mesut Özil'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.



Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Erdinç Sezertam xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Serkan Asan x, Edgar le xx, Vitor Hugo xx, Marlon xx, Berat Özdemir x, Flavio x, Bakesetas x, Ekuban x, Nwakaeme x, Djaniny x

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Yusuf Sarı, Lewis Baker, Atakan Gündüz, Abdulkadir Parmak, Faruk Can Genç, Benif Afobe

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Fenerbahçe: Altay xx, Gökhan Gönül x, Serdar Aziz xx, Tisserand xx, Atilla Szalai xx, Sosa xx, Mert Hakan xx, Osayi Samuel xx, Mesut Özil x, Pelkas xx, Mame Thiam xx

Yedekler: Harun Tekin, Lemos, Ozan Tufan, Cisse, Samatta, Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Nazım Sangare, Filip Novak

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sarı kart: Ekuban (Trabzonspor)

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