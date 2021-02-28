Süper Lig: Trabzonspor: 0- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 10'lık skorla mağlup oldu.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

55. dakikada Fenerbahçi'nin sağ taraftan kullandığı korner atışında ön direkte Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

63. dakikada Mert Hakan'ın sağ çaprazdan ceza sahası çizgisine yakın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

70. dakikada Berat'ın pasında sol tarafta topla buluşan Nwakaeme'nin ceza sahası çizgisine kadar inip önünü boşalttı, vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.

76. dakikada Ferdi Kadıoğlu'ndan aldığı pasla ceza sahası yayı üzerine kadar inen Pelkas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluştu. 01

84. dakikada Trabzonspor sol taraftan kullandığı korner atışında Djaniny'nin kafa vuruşunda direkten dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Erdinç Sezertam xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Serkan Asan x (Yunus Mallı dk.78 x), Edgar le xx, Vıtor Hugo xx, Marlon x (Abdulkadir Parmak dk. 86 ?), Berat Özdemir x, Flavio x (Afobe dk. 86 ?), Bakesetas x, Ekuban x (Yusuf Sarı dk. 75 x), Nwakaeme x, Djaniny x

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Lewis Baker, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Fenerbahçe: Altay xx, Gökhan Gönül x, Serdar Aziz xx, Tisserand xx, Atilla Szalai xx, Sosa xx, Mert Hakan x (Ozan Tufan dk. 74 x), Osayi Samuel xx (Ferdi Kadıoğlu dk. 74 x), Mesut Özil x (Samatta dk. 66 x), Pelkas xxx (Novak dk. 85 ?), Mame Thiam x (Valencia dk. 66 x)

Yedekler: Harun Tekin, Lemos, Cisse, Sinan Gümüş, Nazım Sangare

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Pelkas (dk. 76) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ekuban (Trabzonspor), Mert Hakan, Serdar Aziz (Fenerbahçe)

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