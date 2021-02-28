Abdullah Avcı: Berabere bitebilecek bir oyunu kaybetmenin üzüntüsü var



Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, beraberlik gibi duran maçı en iyi hissettikleri anda, basit bir hatayla kaybettiklerini belirterek, "Dengeli, berabere bitebilecek bir oyunu kaybettik. Bunun üzüntüsü var" dedi.

Maçın başında, özellikle 30 dakikalık bölümde Fenerbahçe'ye baskı yapmayı planladıklarını anlatan Abdullah Avcı, bu baskıyı doğru zamanda beraber yapamadıklarından dolayı sarı-lacivertlilerin teknik kapasiteleri yüksek oyuncularıyla çabuk kırdığını söyledi. Özellikle 35-45'inci dakikalar arası toparlanmayı çabuk yaptıklarını kaydeden Avcı, "İkinci yarı itibarıyla da gole kadar olan bölümde de oyunda belki de en iyi oynadığımız, en iyi hissettiğimiz anda basit bir top kaybı ile geçişten yediğimiz gol var. Oyunda aslında her şey dengeliydi, belki beraberlikti. Fenerbahçe bizden1-2 pozisyona daha fazla girdi. Uğurcan onları kurtardı. Son bölümde sistemde değişiklik yapıp biz de ceza sahası içinde birtakım kaotik ortamdan pozisyonlar çıkarmaya çalıştık, direkten dönen vardı. Beraberlik gibi duran maçı en iyi hissettiğimiz anda, basit bir hatayla kaybettik. Rakibi tebrik ediyoruz. Biz bu zamana kadar kazanarak geldik. Yine oyunu geliştirmeye, kazanma alışkanlığını tekrar kazanmaya çalışacağız. Kazanırsak nasıl dersler çıkarıyorsak kaybettiğimizde de dersler çıkararak, daha iyi geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Dengeli, berabere bitebilecek bir oyunu kaybettik. Bunun üzüntüsü var" dedi.

"BAKASETAS'IN PENALTI POZİSYONU, RİZE'DE SAMUEL'İN POZİSYONU İLE AYNI"

Avcı, hakem kararlarına ilişkin ise "Sezon başında yayıncı kuruluştaydım. Hakemler hakkında konuşmam. Sadece bilgilendirirseler sevinirim. Aklımda olduğu ve o ara yayıncı kuruluşta olduğum için söylüyorum; Bakasetas'ın pozisyonu ile Fenerbahçe'nin Rize'de Samuel ile kazandığı penaltı arasındaki teknik farkı merak ediyorum. Onu da yayıncı kuruluş bu akşam herhalde gösterir. Tekrar rakibi tebrik ediyorum. Biz yolumuza hemen hazırlanarak, perşembe günü kazanma alışkanlığını yakalayarak devam etmek istiyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Abdullah Avcı'nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-02-28 22:21:50



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