Fenerbahçe kafilesi Trabzon'dan ayrıldı

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Selman KUTLU-Doğancan İLEK/TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, kentten ayrıldı.

Süper Lig'de 27'nci haftanın kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u Dimitris Pelkas'ın golüyle 1-0 yendi. Bu galibiyetle puanını 54'e çıkaran sarı-lacivertliler ligde 3'üncü basamakta yer aldı. Fenerbahçe kafilesi, Medical Park Stadyumu'ndaki müsabakanın ardından otobüsle Trabzon Havalimanı'na geldi. Sarı-lacivertli kafile havalimanındaki işlemlerin ardından uçakla İstanbul'a hareket etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fenerbahçe otobüsünün gelişi

Kafilenin otobüsten inmesi

Futbolculardan görüntü

Takımın havalimanına girişi

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DHA-Spor Türkiye-Trabzon Selman KUTLU-Doğancan İLEK

2021-02-28 23:03:34



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