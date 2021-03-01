Trabzonspor'da Vitor Hugo'dan kötü haber

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Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonucu Trabzonspor savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun burun kemiğinde kırık oluştu.

Bordomavili kulüp, savunma oyuncusu Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, “Fenerbahçe karşılaşmasına aldığı darbe sonucu burun kemiğinde kırık oluşan Vitor Hugo’nun tedavisine başlanmıştır. Antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi’nin ise bugün çekilen MR grafisinde sağ dizinde iç yan bağ yaralanması olduğu tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır” dedi.

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