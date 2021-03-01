Hekimoğlu Trabzon FK'da hedef 1 Lig Hekimoğlu Trabzon FK Başkan Yardımcısı Köksal Büyükkazaz: "Sezon sonunda Play-Off'lardan 1 Lig'e çıkmak istiyoruz"

Hekimoğlu Trabzon FK Başkan Yardımcısı Köksal Büyükkazaz, Şanlıurfaspor’u yenerek PlayOff hedefine biraz daha yaklaştıklarını belirterek, lig sonuna kadar PlayOff potasında olup, sezon sonu da 1. Lig’e çıkmak istediklerini söyledi.
Misli.com TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu FK Kulüp Başkan Yardımcısı Köksal Büyükkazaz, Şanlıurfaspor’u yenerek PlayOff hedefine biraz daha yaklaştıklarını belirterek, "Lig sonuna kadar PlayOff potasında olup, sezon sonu da PlayOff’lardan 1.Lig’e çıkmayı hedefliyoruz" dedi.
Perşembe günü deplasmanda oynayacakları Uşakspor maçından da 3 puanla ayrılmak istediklerini belirten Büyükkazaz, “Uşak’tan da 3 puanla dönmek istiyoruz. Buradan 3 puanla dönersek, PlayOff’taki yerimizi sağlamlaştıracağız. Yeni bir hocamız var. Takımın motivasyon durumu da iyi. Daha başarılı bir takım olacağız. Bizim hedefimiz 1. Lig. Bunu da sezon sonu PlayOff’tan çıkarak başarmak istiyoruz. Tüm planlarımızı ve çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
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