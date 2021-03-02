Bu yılın 2 aylık döneminde Doğu Karadeniz'de ihracat rakamları 300 milyona yaklaştı Doğu Karadeniz Bölgesi'nden tarihin en yüksek Ocak-Şubat dönemi ihracatı gerçekleşti

Doğu Karadeniz Bölgesi’nden bu yılın OcakŞubat döneminde 288 milyon 713 bin 466 dolar tutarında ihracat gerçekleşirken, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış olduğu belirtildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2021 yılının ilk 2 aylık döneminde 288 milyon 713 bin 446 dolar tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine (2020 yılı OcakŞubat dönemi ihracatı 237 milyon 676 bin 38 dolar olarak gerçekleşmişti) oranla yüzde 21 artış yaşandı.

2021 Yılı ilk 2 ayında Trabzon ili ihracatında yüzde 21 oranında, Rize ili ihracatında yüzde 32 oranında artış görülürken, yüzde 119 oranındaki en yüksek ihracat artışı ise Gümüşhane ilinden yapılan ihracatta yaşandı.

Artvin ili ihracatındaki düşüşte en önemli etken ise il ihracatının tamamına yakınının yapıldığı Gürcistan’ın pandemi etkilerinden kısmen arınarak hızla üretim faaliyetlerine dönüş yapan ve serbest ticaret anlaşması bulunan Çin Halk Cumhuriyeti pazarına yeniden yönelerek, inşaat ve yapı malzemelerini bu pazardan temin etmeye başlaması ile ülkemizden yapılan ithalatı azaltması etkili oldu.



Fındık mamulleri ilk sırada

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2021 yılı OcakŞubat döneminde en fazla ihracatı gerçekleşen ilk iki sektör yüzde 24 oranındaki artış ve 186 milyon 815 bin 822 dolar tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, yüzde 27 oranındaki artış ve 39 milyon 138 bin 93 dolar tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze ürünleri ikinci sırada yer alıyor. Diğer en fazla ihracatı olan sektörler ise sırasıyla 17 milyon 338 bin 148 dolar tutarında ihracatla Su Ürünleri üçüncü sırada, 17 milyon 4 bin 472 dolar tutarında ihracatla da maden ve metaller dördüncü sırada yer alıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürün sıralamasında Su Ürünleri Sektörü, Maden ve Metaller sektörünü geçerek en fazla ihracat gerçekleştirilen 3. Sektör oldu. Bu artışın yanında sektör için sevindirici olan bir başka husus ise ihraç birim fiyatlarının 2 kattan fazla artmış olması ile sektör ihracatında yaşanan katma değer artışı oldu. Doğu Karadeniz Bölgesinden 2021 yılı ilk 2 ayında 99 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Polonya, Almanya ve Fransa oldu. Bu ülkelerden İtalya’ya yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 163 artmış, Rusya Federasyonu’na yüzde 55 ve Polonya’ya ise yüzde 37 oranında ihracat artışı yaşandı. Bununla birlikte Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat yüzde 73 artarak 12 milyon 219 bin 708 dolar, ABD’ye yapılan ihracat ise yüzde 83 artarak 6 milyon 244 bin 494 dolara ulaştı.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, 2021 yılı ilk iki ayında, Doğu Karadeniz Bölgesinden tüm zamanların en yüksek ihracat artışının sağlanmasının çok önemli bir gelişme olduğunu, pandemi etkisinin oluşturduğu bir çok olumsuzluklara rağmen ihracatın bu başarıyı yakalamasının takdire şayan bir başarı olduğunu belirtti.

Kalyoncu, ülkemizin açıklanan 2020 yılı büyüme rakamlarında yüzde 1,8 oranındaki büyüme rakamı içinde ihracatın büyük payı olduğunu ifade ederek, “Pandemi etkisi nedeniyle birçok gelişmiş ülkede gerek ihracatta ve gerekse büyüme rakamlarında yüksek oranlı düşüşler görülmesine rağmen Ülkemizin gerek ihracatta ve gerekse büyümede tüm dünyaya örnek olacak bu başarılara imza atmasının ihracatçılar olarak bizi gururlandırdı. İhracatçılarımıza rekabet imkânı kazandıracak üretim maliyetleri ve nakliye maliyetleri yönünde destek verilmesi ile ihracatçıların 2021 yılında çok büyük başarılara imza atacak” dedi.

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