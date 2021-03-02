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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da öğrenciler kolbastı eşliğinde sınıflarına girdi

İHA

Trabzon'da öğrenciler kolbastı eşliğinde sınıflarına girdi

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında geçtiğimiz yıl Kasım ayında ara verilen yüz yüze eğitime normalleşmeyle birlikte bugün tekrar başlanıldı. Yüksek riskli iller arasında yer alan Trabzon'da 4 ay aradan sonra tekrar okullarına kavuşan öğrenciler kolbastı eşliğinde mesafeli oyunlar oynayarak sınıflarına girdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında geçtiğimiz yıl ara verilen yüz yüze eğitim modeli, geçtiğimiz ay köy okullarında bugün de yeni normalleşmeyle birlikte tüm yurtta yeniden başladı. Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar bugün eğitim öğretime açılırken Trabzon'da güne özel açılış töreni düzenlendi.
Trabzon'un Akçaabat İlçesi Söğütlü İlkokulu'nda, Vali İsmail Ustaoğlu'nun katılımıyla birlikte öğrenciler sınıflarına kolbastı eşliğinde mesafeli oyunlar oynayarak girdi. Tören pandemi kurallarına göre yapıldı. Bir grup öğrenci de bahçede kolbastı eşliğinde mesafeli oyunlar oynadı. Minik öğrencilerin yüzündeki tebessüm, kameralara yansırken, Vali Ustaoğlu'da bir süre öğrencileri izledi.

"420 okulumuzda 80 bin öğrencimizle yeni dönemi başlattık"
Vali İsmail Ustaoğlu, törende yaptığı açıklamada "Bugün çocuklarımızla birlikte bizlerde çok mutluyuz. Bizlerde onların mutluluğunu paylaşalım istedik. Özlem bitti diyoruz. Hasret bitti. İnşallah bugün yavrularımız okullarına kavuştular. Öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştular. İlimizde Cumhurbaşkanımızın paylaştığı eğitimöğretimle ilgili olarak ilimizde bugün bunu başlatmış olduk. Biliyorsunuz 15 Şubat itibari ile kırsal kesimlerde eğitimöğretimi başlamıştı. Bizim o süre zarfında ilimiz genelinde 217 okulumuzda yaklaşık 14 Bin 700 öğrencimizin eğitimöğretimini başlatmıştık. Bugün itibarı ile bizim 8 ve 12 sınıflarımız bunun yanında ilkokulumuzun birinci kademe bölümü kısmı zamanlı olarak başlamış oldu. Aynı zamanda özel eğitim okullarımızda eğitimöğretime başlamış oldu. İl genelinde 420 okulumuz 80 bin'in üzerinde öğrenci ile birlikte yeni dönemi başlatmış olduk " dedi.

"Çocuklarımız okullarını özlemişler"
Vali İsmail Ustaoğlu, çocuklarımızın okullarını çok özlediğini yüzlerinde gördüklerini vurgulayarak "Öğrencilerimiz çok heyecanlı, okullarını özlemişler, arkadaşlarını özlemişler yüzlerinde bunu gördük. Sabah birlikte istiklal marşını okuduk. Hep birlikte oyunlar oynadılar bunları hep birlikte izledik. Çocuklarımızın heyecanlı olduğunu gözlerinin pırıl pırıl olduğunu gördük. İnşallah bir an önce bu sıkıntıdan ülkemiz ve tüm insanlık kurtulur da, normal hayata dönülür. "şeklinde konuştu
Söğütlü İlkokulu ikinci sınıf öğrenileri ise okulların yeniden açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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