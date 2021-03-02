16 yıllık sır cinayeti kan örneği çözdü (2)

CİNAYETİ İTİRAT ETTİ, TUTUKLANDI
Trabzon´un Akçaabat ilçesinde 16 yıl önce, Fatime Balcı´yı (73), yalnız yaşadığı evinde 17 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Hüray Balcı´nın (34), cinayeti hırsızlık amacıyla işlediği ortaya çıktı. Sorgusunda yıllarca saklamayı başardığı cinayet suçunu itiraf eden Balcı, `Canavarca hisle kasten öldürmek´ suçlamasıyla sevk edildiği adliyede, çıkardığı hâkimlikçe tutuklandı. Cezaevine gönderilen ve hayatını kaybeden yaşlı kadının akrabası olan zanlı Hüray Balcı´nın itiraflarda bulunduğu sorgusunda, "Hırsızlık amaçlı eve girdim. Aramızda boğuşma oldu. O anda merdiven boşluğunda bıçakladım. Tek başımaydım, evden de hiçbir şey almadım" dediği belirtildi.
Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2021-03-02 15:15:59
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