Trabzonspor Olağan Genel Kurulu yeniden ertelendi

Aralık ayında yapılması planlanan ancak İçişleri Bakanlığı’nın Covid19 tedbirlerini içeren genelgesine istinaden ertelenen Trabzonspor Olağan Genel Kurulu İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun bugün almış olduğu karar doğrultusunda yeniden ertelendi.

Konuyla ilgili Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuz, kulüp tüzüğümüzün 29. maddesine göre her yıl 20 Kasım20 Aralık tarihleri arasında yapılması zorunlu olan Olağan Genel Kurulumuzu, İçişleri Bakanlığı’nın Covid19 tedbirlerini içeren “Derneklerin 2019 yılı beyannameleri ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının yapılmamasına ilişkin sürenin 28.02.2021 tarihine kadar uzatılması” şeklindeki genelgesine istinaden 28 Şubat 2021’den sonra belirlenecek tarihe kadar erteleme kararı almıştı. Ancak bugün toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Trabzon’un salgın kapsamında ‘çok yüksek risk’ grubunda yer aldığını belirterek, genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliği yasakladığını açıklamıştır. Yönetim Kurulumuz bu karar üzerine Olağan Genel Kurulumuzu, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni bir karar açıklayana kadar ertelemiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.