Özel İmperial Hastanesi’nde başhekimlik devir teslim töreni düzenlendi Op. Dr. Ömer Fatih Çelik’in görevden ayrılmasıyla boşalan başhekimlik görevini Çocuk Hastalıları Uzmanı Dr. Nevzat Akkol devraldı

Yaklaşık iki yıldır Özel İmperial Hastanesi Başhekimlik görevini yürüten Op. Dr. Ömer Fatih Çelik’in görevden ayrılmasıyla boşalan başhekimlik görevini Çocuk Hastalıları Uzmanı Dr. Nevzat Akkol devraldı.

Başhekimlik makamında gerçekleştirilen devir teslim törenine Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Op. Dr. Ekrem Sağlam, Başhekim Uzm. Dr. Nevzat Akkol ile eski Başhekim Op. Dr. Ömer Fatih Çelik, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Cemil Bayarslan ve İşletme müdürü Hakan Sağlam katıldı.

Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Op. Dr. Ekrem Sağlam, törende yaptığı açıklamada ‘’Yaklaşık 2 yıldır başhekimlik görevini başarı ile sürdürerek görevini teslim eden Op. Dr. Ömer Fatih Çelik ile hastanemizde çok önemli gelişmelere imza atıldı. Canla başla güzel bir hizmet sunmak için ellerinden geleni yaptılar. Kendisini tebrik ediyorum. Eminim bundan sonra Uzm. Dr. Nevzat Akkol’da aldığı hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için elinden geleni yapacaktır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum’’ dedi.

Başhekim Uzm. Dr. Nevzat Akkol, Op. Dr. Ömer Fatih Çelik’e geçmişteki çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Sağlık işinin bir ekip işi olduğuna değinen Başhekim Dr. Nevzat Akkol “Aldığımız hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Op. Dr. Ömer Fatih Çelik de başhekimlik görevine atanan Uzm. Dr. Nevzat Akkol’a yeni görevinde başarılar diledi.

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