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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor yeniden çıkışa geçmek istiyor

İHA

Trabzonspor yeniden çıkışa geçmek istiyor

Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe karşısında sona eren Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. 4 Mart Perşembe günü saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcıları ise Kerem Ersoy ve Mustafa Savranlar olacak.
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelişinden sonra önemli bir çıkış yakalayan ve 17. sıradan 4. sıraya yerleşen Trabzonspor'un 7 maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta sahasında Fenerbahçe'ye 10 mağlup olmasıyla sona erdi. Bordomavililer, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Deplasmanda 10 maçtır yenilmiyor
Bordomavililer bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçta sadece 1 kez yenilgi aldı. 7 maçtan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi 5 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda en son yenilgisini 25 Ekim 2020'de Fenerbahçe'ye 31 mağlup olduğu maçla alan Karadeniz ekibi söz konusu maçın ardından dış sahada yenilmedi.
Bordomavililer Abdullah Avcı döneminde oynadığı 9 deplasman maçında 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi deplasmanda oynadığı son 4 lig maçını ise kazanan taraf oldu. Bordomavililer Avcı yönetiminde yenilgi almadı.
Trabzonspor'un bu sezon deplasmanda oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Denizlispor Trabzonspor: 00
Gaziantep FK Trabzonspor: 11
Fenerbahçe Trabzonspor: 31
Alanyasphor Trabzonspor: 11
MKE Ankaragücü Trabzonspor: 01
Kayserispor Trabzonspor: 00
Hatayspor Trabzonspor: 01
Karagümrük Trabzonspor: 12
Antalyaspor Trabzonspor: 11
Gençlerbirliği Trabzonspor: 12
Beşiktaş Trabzonspor: 12
Yeni Malatyaspor Trabzonspor: 02
Başakşehir Trabzonspor: 01

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